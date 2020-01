Geschäftszahlen: Fortnite hat 2019 weltweit 1,8 Mrd. Dollar umgesetzt

Das Marktforschungsunternehmen "Superdata Research" hat einen neuen Bericht über die Umsätze verschiedener Videospiele veröffentlicht . Die größten Umsätze konnten im Free-to-Play-Bereich generiert werden. Den ersten Platz konnte der Multiplayer-Titel Fortnite einnehmen.

109,4 Milliarden Dollar weltweit umgesetzt

Epic Games

Der von Epic Games entwickelte Battle-Royale-Shooter konnte im letzten Jahr insgesamt 1,8 Milliarden Dollar umsetzen. Damit handelt es sich um das PC-Spiel mit dem größten Di­gi­tal­um­satz. Im Vergleich zum Rekordjahr 2018 ist der Umsatz allerdings um etwa 25 Prozent zu­rück­ge­gan­gen. Obwohl es sich bei Fortnite nicht um einen Pay-to-Win-Titel handelt, ist es Epic Games gelungen, viele Spieler davon zu überzeugen, im Spiel Geld auszugeben.Auf dem zweiten Platz ist der Titel "Dungeon Fighter Online" von Nexon gelandet. Das Spiel konnte 1,6 Milliarden Dollar in die Kassen der Entwickler spülen. "League of Legends" konnte mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar auf dem vierten Platz landen. Auch "Pokémon GO" konnte sich 2019 noch auf dem sechsten Platz halten und einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar erzielen.Insgesamt wurden im Jahr 2019 weltweit 109,4 Milliarden Dollar mit digitalen Transaktionen im Rahmen von Videospielen umgesetzt. Das stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um drei Prozent dar. 80 Prozent der Umsätze wur­den im Rahmen von Free-to-Play-Spielen erzielt. Davon stammen 64,4 Milliarden Dollar aus Smartphone- oder Tablet-Anwendungen. Im PC-Sektor wurden 21,1 Milliarden Dollar mit Free-to-Play-Games, 5,2 Milliarden Dollar mit Vollversionen und 3,3 Milliarden Dollar mit Pay-to-Play-Mitgliedschaften umgesetzt.In dem von Superdata Research bereitgestellten Bericht wurden ausschließlich Di­gi­tal­um­sät­ze erfasst. Somit gibt es auch keine Informationen darüber, wie hoch die Umsätze im Ein­zel­han­del ausgefallen sind oder wie viele Exemplare eines Spiels tatsächlich abgesetzt wurden.