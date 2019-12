Amazons MMO New World: Spektakulärer Trailer enthüllt den Termin

Amazon beantwortet die wichtigsten Fragen

Amazons Gaming-Pläne sind zuletzt etwas in Stocken geraten. Im Sommer wurde bekannt, dass bei den hauseigenen Game Studios viele Mitarbeiter gehen müssen. Seither war auch nicht klar, was mit dem größten Gaming-Projekt von Amazon passiert, nämlich dem MMO New World. Doch nun meldete sich das Spiel mit einem beeindruckenden Trailer zurück.The New World ist bereits vor einem Jahr vorgestellt worden, Amazon hat dazu auch bereits eine geschlossene Alpha durchgeführt. Diese hat ein ambitioniertes Spiel mit vielen neuen Ideen präsentiert, aber auch gezeigt, dass das Gameplay (noch?) ziemlich orientierungslos ist. Denn auf eine echte Story oder Quests hat Amazon verzichtet, die Macher haben sich vollständig auf Sandbox und PvP-Elemente konzentriert. Das Motto: Die besten Storys schreiben die Spieler selbst.Nach dem Ende der Alpha wurde es still um New World und manch einer befürchtete, dass das Projekt eingestellt wurde. Doch nun meldet sich das MMO mit einem beeindruckenden Render-Trailer zurück und verrät auf der Seite auch in einer FAQ viele Details zum Wie des MMOs.New World wird im Mai 2020 erscheinen und zwar direkt über Amazon sowie auf Steam. Letzteres ist auch die primäre Plattform, ein Amazon-Konto ist nicht zwingend. Der Versandhändler beatwortet auch die Frage nach dem Geschäftsmodell: Es ist kein Free-to-Play-Titel, sondern ein Pay-to-Play-Spiel, die Standard-Edition kostet 40 Euro.Nach dem Kauf kann man es aber eben ohne monatliche Gebühren nutzen. Mikrotransaktionen wird es aber auch in New World geben, Amazon spricht hier von optionalen Gegenständen, es ist also anzunehmen, dass es sich dabei in erster Linie um kosmetische Artikel handelt.Die Handlung bzw. das Setting des Spiels sind bereits bekannt: Eroberer und Erforscher treffen sich auf einer mysteriösen Insel, auf der eine geheimnisvolle Kraft herrscht. Die Siedler schließen sich zu Gilden zusammen und ringen gemeinsam um die Vorherrschaft, das ist vor allem in Bezug auf Territorien gemeint.