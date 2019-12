Sony stellt neuartiges "Rücktasten-Ansatzstück" für DualShock 4 vor

"Reich mir mal das Rücktasten-Ansatzstück"

Die PlayStation 4 geht in das letzte Jahr ihrer Existenz als "aktuelle Sony-Konsole", denn in knapp einem Jahr erscheint bekanntlich die PlayStation 5. Sony hat sich für die PS4 aber noch etwas Besonderes ausgedacht, nämlich das DualShock 4 Back Button Attachment.Überraschend hat Sony heute ein ungewöhnliches Zubehör für den PlayStation 4-Controller vorgestellt und der deutsche Name zeigt, dass man nicht immer alles übersetzen muss. Denn im deutschsprachigen Raum wird das Zubehör "DualShock 4 Rücktasten-Ansatzstück " heißen und das klingt wie etwas, was ein Klempner in seinem Arbeitsalltag braucht, aber nicht wie ein hochmodernes Gaming-Zubehör.Wie dem auch sei: Das Rücktasten-Ansatzstück ist eine Hardware-Erweiterung, die an der Rück- bzw. Unterseite des PlayStation-Controllers angebracht wird. Geboten werden hier zwei "programmierbare" Buttons, hier können insgesamt 16 Funktionen ausgewählt werden. Dabei handelt es sich aber in erster Linie um eine Art Neubelegung, denn im Blogbeitrag nennt Sony "Aktionen wie Dreieck, Kreis, R1 und R2".In der Mitte befindet sich ein rundes OLED-Display. Das ist allerdings nicht aktiv zum Steuern von Games gedacht, sondern dient ist in erster Linie zum erwähnten Programmieren sowie dem Anzeigen von Profilen. Bis zu drei Profile sind einstellbar, diese können auch auf Knopfdruck während des Spiels gewechselt werden.Hinzu kommt auch noch einen Headset-Pass-Through für den Anschluss eines kabelgebundenen 3,5-Millimeter-Headsets an den Controller. Das ist deshalb notwendig, weil das Rücktasten-Ansatzstück an die Kopfhörerbuchse angeschlossen wird.Sony schreibt, dass sich das Zubehör vor allem für Gamer gedacht ist, die sich gerne mit anderen messen. Das DualShock 4 Rücktasten-Ansatzstück wird am 14. Februar 2020 in Deutschland veröffentlicht. Ein Euro-Preis wurde noch nicht genannt, in den USA kostet das Back Button Attachment 30 Dollar.