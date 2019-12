Huawei: Nova könnte Sub-Marke werden - Wearables & mehr geplant

Huawei hat in der Vergangenheit einige Smartphones unter dem Namen "Nova" veröffentlicht. Nun könnte der chinesische Hersteller unter dieser Bezeichnung eine neue Sub-Marke in den Markt integrieren. Geräte unter diesem Branding sollen dann in der Mittelklasse angesiedelt sein.

Nova könnte Smartwatches und Kopfhörer umfassen

Zukünftig drei verschiedene Marken

Neben den bereits zur Verfügung gestellten Smartphone-Modellen könnten unter der Marke "Nova" unter anderem Smartwatches und drahtlose Kopfhörer angekündigt werden. Das geht aus einem Weibo-Eintrag des für zahlreiche Leaks im Bereich des chinesischen Smart­pho­ne-Markts bekannten Nutzers "Digital Chat Station" (via Deskmodder ) hervor.Mit verschiedenen Marken hat Huawei die Mög­lich­keit, sich strukturiert an un­ter­schied­li­che Ziel­grup­pen zu richten. So könnten unter der Marke Huawei zukünftig ausschließlich High-End-Mo­del­le erscheinen, während die schon be­ste­hen­de Mar­ke Honor hauptsächlich für Ein­stei­ger-Geräte gedacht ist. Mit Nova kann dann die Lücke zwischen den zwei Marken ge­schlos­sen werden. Dadurch ist es dem chi­ne­si­schen Unternehmen möglich, besser auf die Kon­kur­renz durch die Realme- und Redmi-Geräte von Xiaomi zu reagieren. Mit einer dritten Marke las­sen sich der Mittelklasse zugeordnete Mo­del­le veröffentlichen, ohne den Ruf als High-End-Hersteller zu verlieren.Bisher hat sich Huawei nicht offiziell dazu geäußert, ob Nova demnächst tatsächlich eine ei­ge­ne Marke darstellen soll. Außerdem ist noch kein Datum bekannt, zu welchem Zeitpunkt die ersten Geräte mit Nova-Branding erscheinen sollen. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass die ersten Wearables im Verlauf des nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken.