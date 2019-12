Amazon Prime Video: Übersicht der neuen Filme & Serien im Januar

Nutzer von Amazon Prime Video kommen im Januar in den Ge­nuss eines Schwungs neuer Filme und Serien. Nach bekannter Manier haben wir uns die Highlights des Streaming-Portals genauer angesehen und geben euch einen Ausblick auf das Programm im neuen Jahr.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Januar 2020

Neue Filme bei Amazon Prime Video ab 1. Januar 2020

Neue Filme bei Amazon Prime Video ab 13. Januar 2020

Neue Serien und Filme im Überblick

Hat man in diesem Monat erst die vierte Staffel von The Expanse verschlungen, wartet im Januar 2020 bereits das nächste Sci-Fi-Abenteuer. Gegen Ende des kommenden Monats ver­öf­fent­licht Amazon Prime Video die erste Staffel von Star Trek: Picard mit dem schon le­gen­dä­ren Hauptdarsteller Sir Patrick Stewart als Jean-Luc Picard.Im Mittelpunkt stehen zudem die ersten Folgen von Treadstone , in denen sich die Pro­du­zen­ten des Bourne-Franchise mit dem verdeckten Black Ops-Programm der CIA befassen. We­ni­ger Popcorn, dafür mehr Doku gibt es mit Ted Bundy: Falling for a Killer. Amazon meint: "In Hinsicht auf neue Filme kann man sich unter anderem auf das dritte Kapitel von John Wick oder die beiden Amazon Originals Troop Zero mit Allison Janney und Viola Davis sowie Generation Wealth freuen. Zeitexklusiv sicherte sich Prime Video im Januar 2020 außerdem This is Us Staffel 3, die fünfte Staffel von The Flash und weitere Folgen von South Park, Bay­watch, The Big Bang Theory und Taken. Wer noch kein Amazon Prime-Kunde ist, kann das be­lieb­te Abo wie üblich 30 Tage kostenlos testen