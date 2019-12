Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im Januar 2020

1. Januar 2020

Erscheint im Januar 2020

Weitere neue Filme & Serien im Januar 2020 auf Netflix:

Agent ohne Namen (01.01.2020)

Drogen im Visier: Staffel 6 (01.01.2020)

Schutzengel (01.01.2020)

Last Man Standing (01.01.2020)

Salt (01.01.2020)

Birth of the Dragon (01.01.2020)

2 Millionen Dollar Trinkgeld (01.01.2020)

South Park - Der Film (01.01.2020)

Facing the Giants (01.01.2020)

Das Haus am See (01.01.2020)

Die Erfindung der Wahrheit (01.01.2020)

Lara Croft: Tomb Raider (01.01.2020)

Haikyu!! Karasuno High School vs Shiratorizawa Academy (01.01.2020)

Power Rangers Beast Morphers (01.01.2020)

Bibi & Tina (01.01.2020)

Bibi & Tina: voll verhext (01.01.2020)

Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs (01.01.2020)

Bibi & Tina: Tohuwabohu Total (01.01.2020)

Yu-Gi-Oh!: Staffel 5 (01.01.2020)

Yu-Gi-Oh!: Staffel 4 (01.01.2020)

The Big Bang Theory: Staffel 12 (01.01.2020)

Vikings: Staffel 1-5 (01.01.2020)

Die Goonies (01.01.2020)

Logan - The Wolverine (01.01.2020)

Rampage - Big Meets Bigger (13.01.2020)

13 Hours (28.01.2020)

Paul, Apostle of Christ (28.01.2020)

Call Me by Your Name (29.01.2020)

Noch vor den Feiertagen meldet sich Netflix zu Wort und spricht über die neuen Serien- und Film-Highlights, die man seinen Abonnenten im Januar 2020 anbieten wird. In bekannter Manier fasst der Video-Streaming-Dienst die interessantesten Streifen in einen knapp vier­mi­nü­ti­gen Trailer zusammen, um euch einen ersten Eindruck zu vermitteln. Insgesamt werden im nächsten Monat 60 Ei­gen­pro­duk­tio­nen be­zie­hungs­weise exklusiv bei Netflix streambare Inhalte zu sehen sein. Hinzu kommen 28 so genannte Lizenz­titel, die es zu­min­dest zeit­be­grenzt in die Bibliothek des bekannten Streaming-Portals schaffen.Zu den ausgewählten Highlights im Januar gehören unter anderem die zweite Staffel der DC-Superhelden-Serie Titans und weitere Fol­gen von Sex Education mit Asa Butterfield (Die Insel der besonderen Kinder) und Gillian Anderson (Akte X) in den Hauptrollen. Genau ei­nen Monat nach Weihnachten gehen zudem die Chilling Adventures of Sabrina in die dritte Runde und auch Ashton Kutcher und Sam Elliott kehren mit der finalen Staffel von The Ranch zurück.Direkt zum Jahreswechsel geht hingegen die neue Serie Messiah an den Start und die Miniserie Dracula von den Machern von Sherlock feiert im Januar 2020 ebenfalls Premiere. Gefallen dürften Netflix-Nutzer aber auch an den neuen Folgen von Bojack Horseman finden oder man schaut in die Lizenzfilme und -serien, die mit den ersten fünf Staffeln von Vikings, The Big Bang Theory Staffel 12, South Park - Der Film, Lara Croft: Tomb Raider, 13 Hours und zwei Seasons von Yu-Gi-Oh! bestückt sind.- Netflix Original SerieEine CIA-Agentin überprüft einen charismatischen Anführer, dessen Anhänger glauben, er könne Wunder vollbringen. Ist er wirklich ein göttliches Wesen oder ein Betrüger?- Netflix Original SerieNach ihrem Versagen bei einem wichtigen Auftritt muss eine Eiskunstläuferin, die mit Familienproblemen und inneren Dämonen zu kämpfen hat, ihre Karriere retten.- Netflix FilmDie Regisseure von "Bombay Talkies" und "Lust Stories" entführen uns mit vier neuen Kurzfilmen in die verstörenden Tiefen des schaurigen Horrors.- Netflix Original SerieWillkommen zum ultimativen Beliebtheitswettbewerb. Wer sollte man sein, um zu gewinnen - man selbst, eine bessere Version von sich selbst oder jemand vollkommen anderes?- Netflix Original SerieIn dieser historischen Dramaserie avanciert der flämische Straßenräuber Jan de Lichte während der österreichischen Besetzung Belgiens im 18. Jahrhundert zum Helden.- Netflix Original DokumentationAnziehung, Fantasien, Fruchtbarkeit - die Schauspielerin und Sängerin Janelle Monáe erklärt auf unterhaltsame und informative Weise alles, was es über Sex zu wissen gibt.- Netflix Original SerieEin wichtiger Geburtstag veranlasst Anne, nach ihren Wurzeln zu forschen. Auch will sie sich in Herzensangelegenheiten und bezüglich ihrer Zukunft Klarheit verschaffen.- Netflix FilmIn Mexiko-Stadt verliebt sich ein 13-Jähriger in das schönste Mädchen der Schule. Mit der Hilfe seiner Freunde lässt er nichts unversucht, um ihr Herz zu erobern.- Netflix Original Kids & FamilyBegleitet in dieser Serie nach der beliebten Spielzeugreihe Tut Tut Baby Flitzer das Autokind Cory Carson bei seinen Abenteuern auf den kurvigen Straßen der Kindheit.- Netflix Original DokumentationBisher war die texanische Stadt Corsicana hauptsächlich für ihr Chili bekannt, aber jetzt macht sie sich auf neue Weise einen Namen: ihre Weltklasse-Cheerleader.- Netflix Original SerieFamilienbande führen einen Gesetzeshüter auf der Suche nach seinem Bruder - einem Auftragskiller - nach London, während sich in Tokio ein Yakuza-Krieg zusammenbraut.- Netflix Original SerieIn einer Zukunft, in der Einwohner rund um die Uhr von einer Drohne überwacht werden, entdeckt eine Frau einen Mord. Warum ist die Tat dem Überwachungssystem entgangen?- Netflix Original SerieAdriano Zumbo und Rachel Khoo kehren in die Dessert-Fabrik zurück, um als Jury unglaubliche Kuchen, traumhaftes Konfekt und andere fantastische Leckereien zu bewerten.- Netflix Original SerieZwei US-Ärzte müssen nach Entdeckung eines tödlichen Virus in Brasilien im Auftrag der Regierung schleunigst ein Heilmittel finden und eine dunkle Verschwörung aufdecken.- Netflix Original SerieDie begabtesten Komiker Frankreichs müssen einander bis zum Morgengrauen durch horrende Taten an berühmten verfluchten Orten überlisten. Wer wird sich behaupten können?- Netflix Original SerieAlles hat sich verändert. Robin und die Titans sind nicht mehr die gleiche Gruppe von Außenseitern, die sie einmal waren. Das Gleiche gilt jedoch auch für ihre Feinde.- Netflix Original SerieRuPaul spielt in dieser ausgefallenen Serie eine vom Glück verlassene Dragqueen, die mit einem blinden Passagier - einem vorlauten 10-Jährigen - durch die USA reist.- Netflix Original SerieAuch in der 2. Staffel dieser Dokumentarreihe erzählen zum Tode verurteilte Mörder aus erster Hand von ihren Verbrechen.- Netflix Original Kids & FamilyWer, wann und wo? Diese Nachwuchsdetektive stellen stets kluge Fragen und lösen sämtliche Fälle. Wenn Verbrecher zuschlagen, ist das ein Fall für "Die Kinderdetektei".- Netflix Original Kids & FamilyEine Roboterband , ein Piratenabenteuer und eine Begegnung mit einem freundlichen Geist? Hier kommt eine weitere Staffel in der Harvey Street, wo jeder Tag besonders ist.- Netflix Original AnimeMit einer Schere als Waffe und einem Talent für Verkleidungen bietet Seven Auftragsmorde zum Schnäppchenpreis. Allerdings schafft er es nie, einen Auftrag abzuschließen.- Netflix Original Kids & FamilyAls ein 11-Jähriger mit einer sozialen Phobie an eine neue Schule kommt, gibt ihm ein liebenswerter Mischlingshund namens Dude die Kraft, die er braucht.- Netflix Original Kids & FamilyEin behütet - und unterirdisch - lebendes Mädchen macht einen Crash-Kurs in Sachen Überleben, als sie aufgrund eines Mutantenangriffs an der Oberfläche landet.- Netflix FilmEin Kartellboss wird nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis von Mario (Luis Tosar), einem Krankenpfleger, umsorgt und ist Teil von dessen traumatischer Vergangenheit.- Netflix Original AnimeDie Schulkameraden Yu und Haru reisen von der wirklichen Welt in ein paralleles Fantasy-Universum, um ihrer Freundin Kotona zu helfen, deren Leben in Gefahr ist.- Netflix Original SerieNach dem bizarren Unfall eines Freundes realisiert Rosa, dass ihre geheime Studentenverbindung auf dämonischen Geheimnissen der niederländischen Geschichte aufgebaut ist.- Netflix Original SerieJane Fonda und Lily Tomlin müssen in dieser lustigen und unverblümten Serie, die nun in die 6. Runde geht, ihr Leben völlig neu erfinden.- Netflix Original SerieDie 4. Staffel dieser Musikserie über Hip-Hop in den USA stellt die Geschichten und Sounds in den Mittelpunkt, die seine Entwicklung und Kultur maßgeblich beeinflusst haben.- Netflix Original SerieTeenager sind von Sex besessen. Da ist ein jungfräulicher Nerd in seiner Schule nicht gerade der naheliegendste Sexperte. Die Teen-Serie geht in die 2. Runde.- Netflix Original SerieAmateurkonditoren in Deutschland zaubern süße Versuchungen. Moderiert wird dieser Ableger der Reihe von Model Angelina Kirsch und dem Konditormeister Bernd Siefert.- Netflix FilmEmilio sucht mit der Hilfe seiner Tochter und Enkelin nach seiner großen Jugendliebe. Wird er seine verlorenen Liebe wiederfinden, bevor ihn die Erinnerung verlässt?- Netflix FilmEine rechtschaffene ältere Frau wird des Mordes an ihrem Mann angeklagt. Doch ihr gleichgültiger Pflichtverteidiger wird bald in eine riesige Verschwörung hineingezogen.- Netflix Original Kids & FamilyDiese Sitcom über eine Familie aus Seattle, die sich an das einfache Leben in den Südstaaten der USA gewöhnen muss, geht in die zweite Runde.- Netflix Original Comedy SpecialDie Komikerin Fortune Feimster bringt das Publikum mit ihrem Stand-up-Special zum Lachen.- Netflix Original Kids & FamilyMusik ab: Zeit für eine Party! Die Tierbabys Franny, Bailey, Kip, Lulu und ihre neue Freundin Tilly freuen sich wieder auf reichlich Spaß am Lernen neuer Wörter.- Netflix Original DokumentationDiese Serie beleuchtet den jährlichen Zyklus des Grippevirus und zeigt auf, wie unvorbereitet die Öffentlichkeit auf das Chaos ist, das die gemeine Grippe auslösen kann.- Netflix Original SerieIn dieser Verfilmung der Comics von Steve Niles und Damien Worm kämpfen die Monsterjäger Fred und Deloris Allen gegen das Böse … und das Drama mit ihren Zwillingen.- Netflix Original SerieIm Malakka der 1890er Jahre findet sich eine junge Frau plötzlich im Jenseits wieder und wird in den rätselhaften Mord am Sohn einer wohlhabenden Familie verwickelt.- Netflix FilmEine Influencerin telefoniert beim Autofahren und hat einen Unfall. Nun muss sie auf der Farm ihres Großvaters helfen - ganz ohne Netz und Selfies.- Netflix Original AnimeDie harte Arbeit und das Training haben sich für Seiya ausgezahlt: Er ist jetzt ein Saint der Athena. Doch welche Abenteuer warten im 2. Teil dieser Saga auf die Helden?- Netflix Original SerieIn diesem Thriller verbindet die Gefahr eine Krankenschwester, einen Auftragsmörder, einen Fotografen, einen korrupten Politiker und eine Gruppe idealistischer Freunde.- Netflix Original SerieDiese Serie beleuchtet mithilfe dokumentarischer und nachgestellter Elemente die Geschichte des Osmanischen Reiches.- Netflix Original SerieDiese auf einer Ranch spielende Comedyserie mit Ashton Kutcher und Sam Elliott kehrt mit einer finalen Staffel zurück.- Netflix Original SerieKiernan Shipka übernimmt auch im 3. Teil dieser Teen-Horrorserie nach den "Archie"-Comics wieder die Rolle der Halbhexe Sabrina.- Netflix FilmEine Familie hat mit der Inhaftierung ihres jüngsten Sohnes zu kämpfen. Doch ihnen steht eine noch größere Tragödie bevor.- Netflix Original Comedy SpecialVir Das zelebriert mit seinem Publikum die Geschichte Indiens - von seinen Menschen und Traditionen über seine moderne Kultur bis hin zu seinen berühmten Filmen.- Netflix Original Comedy SpecialDies ist ein neues Stand-up-Special des mexikanischen Komikers Alex Fernández.- Netflix FilmEin Polizist (Reda Kateb) und ein Drogendealer (Matthias Schoenaerts), die im selben Vorort aufwuchsen, schließen sich widerwillig zusammen, um einen Mord aufzuklären.- Netflix Original DokumentationDiese naturhistorische Reihe der Produzenten von "Eine Erde - viele Welten", "Faszinierende Wildnis" und "Unser blauer Planet" enthüllt die Wunder der nächtlichen Welt.- Netflix Original SerieIn diesem Wettbewerb mit Alexa Chung und Tan France erstellen Designer innovative Outfits, die unabhängig von Alter, Gewicht und Geschlecht garantiert umwerfend aussehen.- Netflix Original SerieSieben Fremde verlassen Japan, um auf einer gemeinsamen Reise durch Afrika nach der wahren Liebe zu suchen. Herausforderungen, Abenteuer und Romanzen erwarten sie.- Netflix Original SerieGeheimnisse, Gewalt und eine Verschwörung veranlassen Familienvater Adam Price zu einer erbitterten Suche nach der Wahrheit über die Menschen, die ihm am nächsten stehen.- Netflix Original SerieIm Italien des 17. Jahrhunderts muss eine Hebamme, die der Hexerei beschuldigt wird, zwischen einer verhängnisvollen Liebe und der Erfüllung ihres Schicksals wählen.- Netflix Original SerieEin Teenager und seine Freunde geraten in ihrer Nachbarschaft in einen Machtkampf zwischen brasilianischer Hexerei und japanischen Shinto-Geistern.- Netflix FilmSeine Schulden sind erdrückend und Geldeintreiber sind hinter ihm her. Also riskiert ein New Yorker Juwelier alles, um sich über Wasser zu halten und am Leben zu bleiben.- Netflix Original SerieEine kleine norwegische Stadt mit warmen Wintern und heftigen Regenfällen steuert auf einen weiteren Weltuntergang zu - sofern niemand rechtzeitig einschreitet.- Netflix Original SerieNormale Menschen sind von Dämonen umgeben und auf Engel ist nicht mehr zu zählen. Wer soll nun die Welt retten? "Diablero" geht in die 2. Runde.- Netflix Original SerieBoJack nähert sich langsam der Erlösung. Bei einem Aufenthalt in der Entzugsklinik muss er sich seinen Fehlern stellen und Wiedergutmachung leisten.- Netflix FilmEine junge Frau mit einer Zerebralparese will ein selbstbestimmtes Leben und ist zwischen Familienpflichten und ihrem Traum von einer Mangakarriere hin- und hergerissen.- Netflix Original SerieDie Hauptrolle des "Dracula" in dieser Miniserie in Anlehnung an Bram Stokers Romanklassiker von den Machern von "Sherlock" übernimmt Claes Bang.- Netflix Original SerieDer indische Regisseur und Produzent Karan Kumar Johar verhilft chronisch einsamen Singles durch körperliche und emotionale Veränderungen zu mehr Erfolg in der Liebe.