Mac Pro Teardown: Reparierbarkeit exzellent, Test mit Käse enttäuscht

Wie steht es um die Reparierbarkeit des neuen Mac Pro? Geht es nach iFixit, kann man der Hardware des neuen Spitzen-Rechners von Apple hier sehr gute Noten ausstellen - bis auf die SSD, die nicht einfach zu tauschen ist. Den Käsereibe-Test meistert das System aber nicht.

Die Hardware des Mac Pro lässt sich gut reparieren und ergänzen - bis auf die SSD

Kritik für SSD und Einzelteile - und Käse

Mit dem neuen Mac Pro wendet sich Apple von dem speziellen Tonnen-Design des Vorgängers ab und kehrt zurück zu einem relativ normalen Tower-Gehäuse, das mit wenigen Handgriffen Zugang zum Innenleben gewährt. Wie iFixit in seinem Teardown anmerkt, findet sich schon hier ein kleines cleveres Detail: Wird die Hülle nach oben gezogen, wird dadurch automatisch die Stromversorgung getrennt.Auf den ersten Blick wirkt das Innere des Mac Pro wie ein moderner Motor mit Abdeckungen, die keinen Blick auf die eigentliche Hardware zulassen. Apple erlaubt es aber, die Abdeck­ungen ohne Werkzeuge mit Schaltern zu entfernen. Die Reparatur-Spezialisten loben, dass sich ein Diagramm auf der Innenseite der Abdeckung findet, dass die richtige Nutzung der Steckplätze darstellt. Die Fixierung der freigelegten PCIe-Karten löst Apple mit einem einzigen Schalter, der eine Schiene bewegt.Auch bei der Entfernung der einzelnen Module zeigt sich iFixit von der Dokumentation begeistert, die auf den verschiedenen Bauteilen des Mac Pro vorgenommen wurde. "Hinweise sind super bei Reparaturen", so die Experten. Beim Netzteil stößt man auf das erste Teil, für dessen Entfernung eine etwas ungewöhnliche T8 Torx-Schraube gelöst werden muss.Unter dem Lüftergehäuse findet sich dann eine SSD in modularer Bauweise - und auch einer der wenigen Kritikpunkte: "Wir sind traurig, weil wir wissen, dass sie an den T2 Chip gekoppelt ist und deshalb nicht einfach von Nutzern ausgetauscht werden kann", so die Reparaturprofis. Ebenfalls kritisch sieht man die Verfügbarkeit von Einzelteilen. Apple stellt hier nur eine sehr überschaubare Liste bereit, Teile, die hier nicht gelistet sind, werden nach Einschätzung von iFixit wohl "horrende Preise" kosten, falls sie überhaupt für private Reparaturen zu bekommen sind.Zu guter Letzt erlaubt sich iFixit noch einen kleinen Scherz und testet die Front des Mac Pro auf seinen Eigenschaften als Käsereibe - dem Rechner wurde schnell von vielen Seiten eine deutliche Ähnlichkeit zu diesem Küchengerät bescheinigt. Das Ergebnis: "Obwohl er wie eine Käsereibe aussieht, kann der neue Mac Pro keinen Käse reiben ."