OnePlus zeigt bald, wie man sich die Smartphone-Zukunft vorstellt

Der chinesische Hersteller OnePlus hat es sich vor allem anfangs zum Credo gemacht, alles ein wenig anders machen zu wollen. Das betraf vor allem das Preis/Leistungs-Verhältnis. Inzwischen agiert man "normaler" und das bedeutet auch, dass man große Messen nicht mehr meidet.

So stellt sich OnePlus die Zukunft vor

Gerüchteküche brodelt schon

Die Rede ist hier von der Consumer Electronics Show (CES) , die alljährlich in Las Vegas das Jahr mit Unterhaltungselektronik startet. OnePlus hat sich dort bisher nicht blicken lassen, doch in drei Wochen wird man auf dem Branchenevent, das von 7. bis 10. Januar 2020 stattfindet, sein Debüt geben.OnePlus wird dort sicherlich die Werbetrommel für seine aktuellen Geräte OnePlus 7 und 7T rühren, ein neues Smartphone wird man hingegen nicht vorstellen. Oder besser gesagt: Man wird kein Smartphone vorstellen, das man wenig später auch kaufen kann.Denn Pete Lau, Gründer und CEO des chinesischen Unternehmens, hat angekündigt, dass man im Rahmen der CES ein eigenes Special Event veranstalten wird. Dort wird man sein erstes Concept Phone, das OnePlus Concept One, vorstellen.Was genau OnePlus plant, ist natürlich nicht bekannt, in der Pressemitteilung spricht man kryptisch und voller Marketing-Stichwörter von "Engagement von OnePlus für angewandte, innovative Technologie" sowie einem "reibungslosen, schnellen und unbeschwerten Nutzererlebnis". Der Hersteller dazu: "Das OnePlus Concept One zeigt eine Vision neuer Technologien und alternative Designansätze für die Zukunft von Smartphones."Spekulationen gibt allerdings bereits: So gibt es Vermutungen, dass OnePlus ein faltbares Smartphone zeigen könnte oder ein "Rundum-Display" nach Vorbild des Xiaomi Mi Mix Alpha vorbereitet. Dagegen spricht allerdings, dass beides nicht mehr allzu bahnbrechend wäre.