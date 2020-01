120Hz? OnePlus zeigt nächste Woche eine neue Bildschirm-Technologie

Der chinesische Hersteller OnePlus hat auf der diese Woche stattfindenden Consumer Electronics Show sein Konzept-Smartphone präsentiert, das war für viele aber eine herbe Enttäuschung. Nächste Woche gibt es schon die nächste Enthüllung und die ist hoffentlich interessanter.

Experten tippen auf die Vorstellung eines 120Hz-Panels

Smartphone kann man ausschließen

OnePlus

OnePlus hat im Vorfeld der CES alle Marketing-Register gezogen und die Werbetrommel für das Concept One gerührt. Dabei war auch nie geplant, dass das Gerät jemals in den Handel kommt, das Unternehmen wollte aber damit einen Einblick geben, wie man sich die Smartphone-Zukunft vorstellt. Doch das war eine große Enttäuschung, denn mit Ausnahme einer sich verdunkelnden Kameraabdeckung und einer Rückseite aus orangem Leder bot das Gerät keine Innovationen.Die nächste und hoffentlich auch tatsächliche Innovation soll es bereits nächste Woche geben. Denn wie GSM Arena unter Berufung auf Weibo berichtet, hat OnePlus Einladungen zu einem Presse-Event im chinesischen Shenzhen verschickt, dort will man eine neue Bildschirm-Technologie enthüllen.Was das sein könnte, ist derzeit noch unklar, die meisten Branchenkenner gehen aber von einem 120Hz-Panel aus, das OnePlus vorstellen könnte. Co-Gründer Carl Pei hat schon in Vergangenheit mitgeteilt, dass man künftig alle OnePlus-Smartphones mit einer Bildwiederholfrequenz von 90Hz ausstatten wird, womöglich will man diesen Wert nun neuerlich in die Höhe schrauben.Dass OnePlus ein Smartphone vorstellt, kann man indes wohl ausschließen. Denn das Unternehmen zeigt seine neuen Smartphones in der Regel im Mai und Oktober, es ist eher unwahrscheinlich, dass man diesen Rhythmus bricht. Zudem inszeniert man die Enthüllungen eines neuen Modells als große Medienevents, da passt natürlich eine verhältnismäßig kleine Veranstaltung nicht ins Bild.