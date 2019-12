Magenta TV Stick startet mit 3 Monaten Magenta TV für 49,99 Euro

Ab sofort ist der im Oktober angekündigte Magenta TV Stick bei der Telekom erhältlich. Der Streaming-Stick startet allerdings als Beta-Test und ist nur online zu bekommen - dafür gibt es ihn in der Beta-Phase zum Sonderpreis von 49,99 Euro.

Der neue Streaming-Stick bietet direkten Zugriff auf Magenta TV , Netflix, Prime Video, YouTube oder DAZN und ist ab sofort online bestellbar. Der Stick basiert auf Android TV und kann daher auch mit Tausenden von Apps aus dem Google Play Store genutzt werden. Der Magenta Stick unterstützt 4K Ultra HD und HDR 10, HLG und HDR10+, um UHD Inhalte von Netflix und YouTube zu nutzen. Man schließt ihn über HDMI an den Fernseher an und muss ihn dann nur noch mit dem WLAN verbinden.Interessierte bekommen den neuen Stick jetzt über die Telekom Magenta-TV-Webseite zum Aktions-Preis von 49,99 Euro Wie lang das Angebot gelten wird ist noch nicht bekannt. Interessierte können sich aber ab sofort den Magenta TV Stick ordern. Er kann nur in Kombination mit der Buchung von MagentaTV oder MagentaTV Plus genutzt werden. MagentaTV Plus ist dabei die Variante für Interessenten ohne Telekom Festnetz-Vertrag. Mit dem Kauf des MagentaTV Sticks sind gleich einmal drei Inklusiv-Monate MagentaTV enthalten.Die Aktivierung der Inklusivmonate kann bis zum 15. Januar 2020 direkt über den MagentaTV Stick durchgeführt werden.Nach Ablauf der Inklusiv-Monate kostet MagentaTV App Plus/MagentaTV Plus 7,95 Euro im Monat; Bestandskunden mit MagentaZuhause und MagentaTV zahlen 4,95 Euro im Monat. Die Mindestvertragslaufzeit ist ein Monat. Die Kündigungsfrist beträgt dabei sechs Werktage, gekündigt werden kann jeweils zum Monatsende.Die Telekom will den Stick noch weiter verbessern - und arbeitet dabei schon an neuen Funktionen. Dazu gehören zum Beispiel die Senderverwaltung oder eine persönliche Merkliste. Später soll es eine Aufnahmefunktion geben, so wie sie schon jetzt über Smartphone oder Laptop nutzbar ist.