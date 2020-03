MagentaZuhause: Telekom senkt Preise und Uploadgeschwindigkeit

Die Telekom hat angekündigt, die Preise für MagentaZuhause XL, XXL und Giga zu senken. Das erste Angebot läuft dabei ab dem 16. März: Dann bekommen Neukunden MagentaZuhause XL 250 Mbit/s sechs Monate für 19,95 Euro.

Preissenkung 1. April

Telekom DSL

Nach den ersten sechs Monaten liegt der Preis dauerhaft bei 49,95 Euro. Aktuell zahlt man noch 54,95 Euro. In dem MagentaZuhause XL-Tarif ist eine maximale Downloadgeschwin­dig­keit von 250 Mbit/s enthalten, zudem eine Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobil­funk­netze. Die Uploadgeschwindigkeit ist auf 50 Mbit/s begrenzt. Das Angebot gilt vom 16. März bis 4. Mai. Bestandskunden, die sich für diesen Tarif entscheiden, profitieren ebenfalls von der Preissenkung. Beim Wechsel von einen "kleineren" Tarif in den XL gibt es die ersten drei Monate für 19,95 Euro, danach zahlt man auf Dauer 49,95 Euro.Alternativ starten eine Aktion für ein Kombi-Angebot. Dabei bietet die Telekom folgenden Mobilfunkvertrag und Festnetzvertrag für Neukunden an: MagentaZuhause L mit 100 Mbit/s kombiniert mit dem MagentaMobil Special Eins mit 10 GB kosten zusammen nur 49,95 Euro pro Monat. Der Einrichtungspreis entfällt.Die DSL-Verträge MagentaZuhause XXL und MagentaZuhause Giga werden dann ab dem 1. April vergünstigt. Bei XXL sind derzeit Down­load­ge­schwin­dig­keiten von bis zu 500 Mbit/s und Upload mit 100 Mbit/s möglich. Der Preis sinkt von 69,95 auf 59,95 Euro im Monat. Beim Magenta­Zuhause Giga-Tarif er­hal­ten Neu­kunden bis zu 1000 Mbit/s Down­load und 100 Mbit/s Upload für nur noch 79,95 Euro statt 119,95 Euro - das macht eine Er­spar­nis von 40 Euro im Monat.Beide Tarife enthalten neben DSL-Flat eine Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Die Telekom kürzt hierbei allerdings nicht nur beim Preis: Auch die Uploadgeschwindigkeit ist in den neuen Tarif-Angeboten weniger als zuvor.Wer sich nicht sicher ist, welche Geschwindigkeiten aktuell von der Telekom vor Ort angeboten werden, kann das auf der speziell dafür eingerichteten Website prüfen