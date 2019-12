The Wolf Among Us und The Escapist für kurze Zeit gratis zu haben

Der Epic Games Store verschenkt bis zum 19. Dezember das action­ge­ladene "The Wolf Among Us" und das Strategie-Pixel-Abenteuer "The Escapist" . Zudem hat Epic Games angekündigt, vom 19. bis 30. Dezember täglich ein neues Gratis-Spiel anzubieten.

Ab sofort und bis zum 19. Dezember kann man die beiden Spiele "The Wolf Among Us" und "The Escapist" bei Epic Games kostenlos erhalten. "The Wolf Among Us" ist dabei ein Action-Abenteuer ab 18 Jahren, das auf der preisgekrönten Comicreihe "Fables" von DC Comics/Vertigo basiert. Man muss dabei einen brutalen Mord aufklären, alles ist düster und stimmungsgeladen gestaltet - und dabei nicht nur für Comicfans interessant. Bisher wurden für das Spiel 14,99 Euro im Epic Games Store fällig. Jetzt bekommt man das Spiel gratis. Das kurzweilige actionreiche Spiel stammt von dem Entwickler Telltale Games und ist für Einzelspieler ausgelegt.Das Spiel steht nun für begrenzte Zeit kostenlos zur Verfügung. Mindest-Systemvoraussetzung ist Windows 7, Direct X 9.0, ein Core 2 Duo 2,3 GHz-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, sowie 2 GB freier Speicherplatz.Das zweite Spiel, das nun mit angeboten wird, ist das eher kurzweilige "The Escapist". Dabei muss man versuchen aus dem Gefängnis auszubrechen. Mindestvoraussetzung ist Windows XP, Direct X 9.0, eine Dual Core-CPU, 2 GB Arbeitsspeicher, sowie 2 GB freier Speicherplatz.Die aktuelle Aktion mit den zwei Gratis-Spielen läuft noch bis zum 19. Dezember 16.59 Uhr. Im Anschluss soll es dann als Weihnachts-Aktion jeden Tag ein neues Spiel gratis geben. Genaue Informationen zu den Titeln dieser Aktion gibt es noch nicht.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store aktuell mindestens ein Spiel.Um sich die Gratis-Titel zu sichern, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon losgehen. Die kostenlosen Spiele werden jeweils auf der Store-Startseite beworben und können dann über den regulären Bestellprozess bezogen werden. Alle über diese Gratis-Aktionen erhaltenen Spiele lassen sich solange man den Epic Games Store nutzt dann auch kostenlos spielen.