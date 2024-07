Die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs für Kabelgebühren sorgt für Aufwind beim TV-Streaming via Waipu.tv, Zattoo, Magenta TV und Co. Millionen Mieter in Deutschland erhalten somit neue Möglichkeiten beim Fernsehempfang. Wir ver­glei­chen die besten Anbieter.

Einem Großteil der deutschen Mieter werden die Kosten für einen Ka­bel­fern­seh­an­schluss seitens des Hauseigentümers bzw. der Hausverwaltung derzeit über die Nebenkostenabrechnung in Rechnung gestellt. Im Rahmen der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) wurde das sogenannte Ne­ben­kos­ten­pri­vi­leg bereits am 1. Dezember 2024 gestrichen. Noch gilt eine Übergangsphase bis zum 30. Juni 2024 , dann ist der TV-Empfang endgültig Mietersache.Die können im Sommer also endlich auf eine alternative Versorgungsart umsteigen, ohne am Ende eventuell doppelt für den Fernsehempfang zu bezahlen. Aktuell liegen vor allem TV-Streaming-Dienste im Trend, die oftmals nicht nur das günstigere Angebot, sondern auch einen deutlich geringeren Hardware-Aufwand erfordern als die klassischen Empfangswege via Kabel (DVB-C), Antenne (DVB-T2) oder Satellit (DVB-S).Neben dem oft günstigeren Preis und der größeren öffentlich-rechtlichen sowie privaten Senderauswahl liegen die Vorteile beim Fernsehen über das Internet vor allem in der vergleichsweise mühelosen Anschaffung und der Flexibilität hinsichtlich der Vertragslaufzeit. Zwar kann man sich auch bei Waipu.tv Zattoo und Co. langfristig binden, in den meisten Fällen bieten die TV-Streaming-Dienste allerdings eine monatliche Kündigungsmöglichkeit.In vielen Haushalten dürften die Voraussetzungen für die Nutzung des linearen Internetfernsehens zudem bereits erfüllt sein. Mehr als einen Smart-TV oder Streaming-Stick (z.B. Amazon Fire TV Stick, Apple TV 4K, Waipu.tv 4K Stick etc.) sowie einen Internetanschluss mit 10+ MBit/s braucht es nicht, da nahezu alle Anbieter ihre zum Empfang benötigten Apps breit gestreut auf einer Vielzahl von Geräten anbieten.Moderne Fernseher und Streaming-Sticks ersetzen somit die oft altbackenen Set-Top-Boxen, Satellit- und Kabel-Receiver sowie Antennen, ohne dass man auf deren Vorteile verzichten muss. Das Aufnehmen, Pausieren, Vor- und Zurückspulen erfolgt einfach in der Cloud und nicht auf einer lokalen Festplatte. Entsprechende Online-Aufnahmespeicher sind in den Tarifen der meisten TV-Streaming-Dienste bereits enthalten und erlauben es Nutzern, jede Sendung zu speichern.Nahezu alle TV-Streaming-Plattformen setzen auf die bekannten öffentlich-rechtlichen und privaten Kanäle und somit alle klassischen sogenannten Free-TV-Sender. Dazu gehören neben ARD (Das Erste), ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1, VOX, Kabel Eins, RTL Zwei und Co. auch regionale Programme und die Dritten, wie etwa NDR, WDR, RBB, BR, SWR, MDR, HR, Arte etc.In den meisten Fällen findet man auf den Senderlisten der Anbieter im Vergleich zudem die Spartenkanäle großer Sendeanstalten und Nachrichtenkanäle, wie zum Beispiel One (ARD), Tagesschau24 (ARD), Sixx, NTV, ProSieben Fun und Maxx, RTL Crime und Co. Auch sind bekannte Namen wie Comedy Central, Nickelodeon, Syfy, Sport1, Eurosport und 13th Street oft mit von der Partie im TV-Programm.Abseits davon erhält man diverse Pay-TV-Programme, überwiegend in optionalen Premium-Tarifen, die sich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Wer parallel Streaming-Dienste wie Netflix Amazon Prime Video , Joyn oder Disney+ abon­niert hat, kann sich die "Vielfalt" in den meisten Fällen jedoch gut und gerne sparen.Unter den TV-Streaming-Angeboten im Netz gehört Waipu.tv zu den bekanntesten Live-TV-Anbietern. Ab 7,49 Euro pro Monat gibt es hier bis zu 272 Sender inkl. ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1 und Co., 257 davon in HD-Qualität sowie optionale Pay-TV-Sender und eine Mediathek mit zusätzlichen Filmen und Serien. Zudem sind bis zu vier parallele Streams gleichzeitig möglich, ein 100-Stunden-Aufnahmespeicher inklusive und das Abo monatlich kündbar.Großer Vorteil von Waipu.tv ist die breite Verfügbarkeit auf nahezu allen Endgeräten. Die Freenet-Tochter bietet ihre App auf Smart-TVs mit Android TV und Google TV, für LG- und Samsung-Modelle sowie auf gängigen Streaming-Sticks (Amazon, Roku etc.) und dem Apple TV an. Ebenso stehen mobile Apps für iOS und Android sowie ein Web-Player für Chrome, Safari, Firefox und Co. bereit.Und wer keine Kinder oder Jugendlichen im Haushalt hat, kann sich über die Möglichkeit freuen, die Jugendschutz-PIN nach vorheriger Verifizierung der Volljährigkeit (z.B. durch Personalausweis) gänzlich deaktivieren zu können. Nervige PIN-Eingaben, wie von vielen HD-Receivern mit Smartcards bekannt, entfallen damit.Preislich überzeugt Waipu.tv vermehrt mit diversen Rabattaktionen , etwa in Kombination mit der eigenen Streaming-Hardware, Partnern wie Sky WOW, Netflix und Paramount+ oder mit einem vergünstigten Vorteilspaket für zwei Jahre. Zudem bietet man einen Probemonat für das Perfect Plus Paket an, das im Anschluss mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt. Optional bietet Waipu.tv mit dem "Türk-Paketi" auch türkisches Fernsehen für monatlich 9,99 Euro.Übrigens: Auch O2 TV basiert auf Waipu. Daher führen wir diesen Anbieter in unserem Vergleich der TV-Streaming-Dienste nicht separat auf.Ähnlich wie Waipu.tv gehört auch Zattoo zu den bekannten Größen unter den TV-Streaming-Diensten. Mit 207 Sendern hat man hier ein nahezu ebenso großes Programm, das sich allerdings je nach gewähltem Tarif in der HD- bzw. Full-HD-Qualität unterscheidet. Dafür beginnen die Preise bei Zattoo bereits ab 6,49 Euro. Paralleles Streaming, Aufnahmen und die eigene Mediathek sind - egal ob Zattoo oder Waipu.tv - den größeren Tarifen vorbehalten.Zattoo bietet optional diverse Pay-TV- und internationale Senderpakete gegen Aufpreis an und kann sich ebenfalls eine gut aufgestellte Hardware-Kompatibilität seiner App auf die Fahne schreiben. Von bekannten Smart-TVs über Streaming-Geräte und Spielekonsolen bis hin zu Smartphones, Tablets, Windows-App und Browser-Player kann der Dienst von nahezu überall abgerufen werden.Alle Tarife von Smart HD bis Zattoo Ultimate können für 30 Tage kostenlos ausprobiert werden. Danach werden zwischen 6,49 Euro und 13,99 Euro pro Monat fällig bei monatlicher Kündbarkeit. Interessant: Mit Zattoo Free kann man 176 Sender in SD-Qualität beim Anbieter 30 Stunden gratis auf Connected TVs streamen.Der TV-Streaming-Dienst der Telekom dürfte vielen bereits über den Weg gelaufen sein. Oft wird angenommen, dass Magenta TV auch einen DSL-Anschluss bei der Telekom benötigt - dem ist allerdings nicht so. Aktuell bietet der rosa Riese über 150 lineare HD-Sender, ermöglicht parallele Streams und inkludiert je nach Tarif einen bis zu 100 Stunden großen Aufnahmespeicher.Annehmbar ist auch die Verfügbarkeit auf gängigen TVs von Samsung und Fernsehern mit Android TV oder diversen Streaming-Sticks. Am liebsten sieht es die Telekom jedoch, wenn man zur Magenta TV One Set-Top-Box greift, die auf das hauseigene Live-TV sowie MagentaTV+ (früher Megathek) und vor allem auf die Kombination mit diversen Partner-Apps optimiert ist.Bei der Tarifauswahl müssen Kunden besonders aufpassen. Die Telekom bietet nicht nur fünf Magenta TV-Abos mit verschiedenen Kündigungsfristen, sondern auch die Auswahl diverser Module von RTL+, Netflix und Disney+. Somit ermöglicht man auch zusätzliche Streaming-Dienste mit Magenta TV zu verknüpfen und bietet dafür einen gewissen Rabatt.In der Basis startet man preislich bei 10 Euro pro Monat. Ein Rundum-sorglos-Paket mit RTL+ Max inklusive Musik-Streaming, Netflix Premium und Disney+ Premium kann monatlich hingegen mit bis zu 42 Euro zu Buche schlagen.Auch Vodafone rüstet sich als Kabelnetzbetreiber für das Fernsehen per Internet. Die Giga TV App bietet für 9,99 Euro monatlich allerdings nur 54 HD- und 67 TV-Sender in SD-Qualität und liegt damit in der Senderauswahl deutlich hinter Wai­pu.tv, Zattoo und Magenta TV. Trotzdem sind alle wichtigen öffentlich-recht­li­chen und privaten Programme sowie ein Mediathek-Angebot mit von der Partie.Wie bei der Telekom muss der Internetanschluss für die Giga TV App nicht von Vodafone stammen. In Hinblick auf die Hardware-Kompatibilität könnte es bei vielen Mietern jedoch scheitern. Lediglich der Apple TV ermöglicht ein Streaming direkt auf dem Fernseher. Abseits davon ist die Giga TV App nur auf iOS- und Android-Smartphones sowie Tablets verfügbar und das Streamen vom Handy auf den Fernseher - z.B. via Airplay oder Chromecast - klappt hier nicht immer.Alternativ wird Giga TV Net (statt App) mit einem zusätzlichen Receiver (Giga TV Net Box) angeboten. Der Aufpreis beträgt 5 Euro pro Monat. Die parallelen Streams steigen dann von normalerweise zwei auf drei an.Monatlich werden für die Vodafone Giga TV-App mindestens 9,99 Euro fällig. Mit Vodafone Premium kommen optional 22 HD-Sender dazu, allerdings für weitere 9,99 Euro pro Monat. Ebenso stehen internationale Senderpakete zum Aufbuchen bereit, etwa in englischer, türkischer oder italienischer Sprache.Der erste Monat, bzw. im Aktionszeitraum oftmals auch sechs Monate, ist jeweils kostenlos . Weitere Rabatte ergeben sich, sollten auch DSL/Kabel-Internet oder Mobilfunk von Vodafone bezogen werden.Zu guter Letzt gehört auch der Pay-TV-Anbieter Sky zu den glorreichen Fünf, die sich von der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs einen Neukundenzuwachs erhoffen. Mit Sky TV bietet das Unternehmen eine Alternative zum Ka­bel­an­schluss bzw. dem Empfang via Satellit und streamt die "wichtigsten Free-TV-Sender" in HD über das Internet.Auch als Sky Q IPTV bekannt, besteht die Senderliste im Basis-Tarif aus aktuell 50 TV-Sendern in HD. Enthalten sind öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF sowie private Kanäle wie RTL, ProSieben, Sat.1, VOX und Co. Optional können zusätzlich die Sky Pay-TV-Sender (z.B. Sportpaket), Netflix, Paramount+ und Co. abonniert werden.Für den Empfang sieht das Unternehmen die Sky Q IPTV-Box vor, die über die Vertragslaufzeit kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Alternativ können die Sky Q-Apps auf Smart-TVs von Samsung und LG, auf dem Apple TV oder auf Xbox- und PlayStation-Konsolen verwendet werden. Mobil steht hingegen die Sky Go App bereit. Allerdings können maximal fünf Geräte registriert und auf dreien davon parallel gestreamt werden.Die Preise für Sky TV starten wie eingangs erwähnt bei 10 Euro pro Monat im Jahres-Abo für das reine Free-TV-Paket. Sollen Filme und Serie von Sky, Sportprogramme oder Netflix-Abos enthalten sein, können sich die Kosten je nach den gewählten Modulen auf monatlich bis zu 40 Euro erhöhen.Zu den Favoriten der WinFuture-Redaktion gehören Waipu.tv und Zattoo . Die beiden TV-Streaming-Plattformen können monatlich gekündigt werden, bieten eine Vielzahl von Sendern in HD und überzeugen hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses, vor allem dank ihren Komfortfunktionen (Parallel-Streaming, Aufnahmespeicher, Restart und Pause Feature etc.).Die Angebote von Telekom (Magenta TV) und Vodafone (Giga TV) könnten hingegen für alle diejenigen interessant sein, die ihren Internetanschluss ebenfalls bei den beiden Netzbetreibern gebucht haben und so eventuell von Rabattaktionen bzw. Kombinationsaktionen für Bestandskunden preislich profitieren können. Gleiches gilt für eine mögliche Kombination mit einem klassischen Pay-TV-Abo bei Sky Auch lohnt es sich, vor der Buchung zurückliegende und stetig wiederkehrende Rabattaktionen der einzelnen Anbieter zu prüfen. Schnäppchen-Tage wie den Prime Day, Black Friday oder Cyber Monday nutzen viele TV-Streaming-Dienste, um ihre Abos teilweise deutlich günstiger anzubieten.Ein weiterer Vorteil für monatlich kündbare Tarife, die kurzfristig deaktiviert und zu einem günstigeren Preis oft nahtlos fortgeführt werden können.