onlineTV - Über das Internet fernsehen & Radio hören

Gratis fernsehen und aufzeichnen

Guter Multimedia-Player und Rekorder

Mit onlineTV (Version 16.20.6.11) können Sie auch ohne Fernseher zahlreiche TV-Sender über das Internet empfangen und aufzeichnen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen das Programm den Zugriff auf weitere Medienformate wie Radiosender oder Zeitungen.Nach dem Start der Software können Sie zwischen den Kategorien "Fernsehen", "Radio", "Musikvideos", "Livestreams", "Webcam", "Zeitungen","Mediatheken" und "Meine Einträge" wählen. Im Bereich Fernsehen haben Sie dann zum Beispiel Zugriff auf Sender aus Deutschland, England, Frankreich, Österreich, der Schweiz und den USA. In den anderen Kategorien ist die Länderauswahl sogar noch größer.Die Audio- und Videostreams lassen sich durch einen Klick auf die Aufnahme-Buttons auch aufzeichnen. Diese können entweder auf der Festplatte gespeichert oder zu Google Drive beziehungsweise OneDrive hochgeladen werden.Sie können mit onlineTV außerdem auf die Mediatheken zahlreicher öffentlich-rechtlicher Fernsehsender zugreifen und diese entweder nach dem Datum oder dem Titel der Sendung durchsuchen. Der Download der Videodateien ist hier ebenfalls möglich.Da onlineTV modular aufgebaut ist, stehen auf der Website der Entwickler erweiterte Listen für TV- und Radiosender sowie für Webcams zum Download bereit . Im Bereich "Meine Einträge" lassen sich alternativ eigene Online-Inhalte einbinden, sofern man die entsprechenden Adressen kennt.onlineTV unterstützt die Betriebssysteme Windows 2008 R2, 7, 8 und 10, jeweils in der 32- und 64-Bit-Version. Des Weiteren setzt die Software den Internet Explorer ab Version 8, den aktuellen Flash Player sowie den Windows Mediaplayer 9 oder höher voraus. Auf der Website des Programms können Sie außerdem eine Version für Mac OS X herunterladen.Online-TV ist eine übersichtliche Freeware, mit der Sie komfortabel auf hunderte TV- und Radiosender zugreifen können. Im Gegensatz zu Zattoo lassen sich die Fernsehsendungen sogar aufzeichnen, zudem werden zusätzliche Inhalte wie Zeitungen oder Webcams angeboten. In der kostenlosen Version sind einige Funktionen nur eingeschränkt nutzbar, außerdem wird Werbung angezeigt.onlineTV gibt es für Windows und für Mac