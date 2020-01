WizTree - Schnelle Speicherplatz-Analyse für Windows

Schnelle Übersicht

Auch in Zeiten immer größer werdender Festplatten kann der Speicherplatz schon einmal knapp werden. Woran dies liegt, lässt sich mit WizTree 3.32 ganz einfach herausfinden. Die Freeware listet Dateien und Verzeichnisse nach Größe sortiert auf, sodass schnell ersichtlich wird, womit der Platz belegt ist.WizTree zeichnet sich durch ein besonders flottes Auslesen der Speicherplatzbelegung aus. Bei NTFS-Laufwerken greift das Tool hierzu auf den Master File Table (MFT) zurück, sodass das Er­geb­nis selbst bei größeren Festplatten in der Regel bereits nach wenigen Sekunden vorliegt.Die Speicherplatzbelegung listet WizTree in einer übersichtlichen Baumstruktur auf, die neben der Größe von Verzeichnissen und Dateien außerdem weitere Angaben wie etwa die Anzahl von Elementen in einem Ordner enthält. Zusätzlich gibt es eine nach Dateitypen sortierte Übersicht sowie eine grafische Darstellung des belegten Festplattenplatzes. Eine spezielle Dateiansicht zeigt Ihnen die größten gefundenen Dateien auf Ihrer Festplatte an. Dabei lässt sich die Übersicht zudem auf bestimmte Stichworte be­grenzen.Weiterhin können Sie mit WizTree auch nur bestimmte Verzeichnisse und MFT-Abbilder ein­le­sen, die Ergebnisse als CSV-Datei speichern und Dateien oder Ordner durch das Drücken der [Entf]-Taste direkt in den Papierkorb befördern. Damit eignet sich die Software ideal zum Entrümpeln der Festplatte. Falls gewünscht, fügen Sie das Tool zum Kontextmenü von Win­dows hinzu und legen die Darstellung der Dateigrößen auf Byte-, KB-, MB- oder GB-Werte fest.WizTree darf kostenlos genutzt werden, wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies allerdings auf der Entwicklerseite mit einer Spende tun. Dort lässt sich auch eine portable Version des Programms herunterladen.Ähnliche Programme gibt es etwa mit dem ebenfalls kostenlosen TreeSize Free Folder Size oder SpaceSniffer