TreeSize Free Download - Gratis Speicherplatzmanager

Mit dem Download von TreeSize Free analysieren Sie denund machen so die größten Speicherfresser ausfindig.Neben lokalen Laufwerken scannt TreeSize Free 4.63 auch angeschlossene Datenträger, Festplatten im Netzwerk sowie Cloudspeicher und zeigt den Platzbedarf von Dateien und Ordnern als leicht verständliche Übersicht an.TreeSize Free unterstützt in der hier zum Download angebotenen Version Windows 11, 10, 8.1 sowie Windows Server 2012-2022 (jeweils 32-Bit/64-Bit). Während der Installation lässt sich TreeSize Free direkt in das Kontextmenü von Ordnern hinzufügen, sodass diese sich noch einfacher scannen lassen.Nach dem Start beginnt TreeSize direkt mit der Analyse des ersten gefundenen Laufwerks. Windows-Nutzer dürften sich hier schnell wie zu Hause fühlen - schließlich präsentiert sich TreeSize in einer Explorer-ähnlichen Ansicht. TreeSize Free listet alle Verzeichnisse inklusive deren Unterverzeichnisse auf und stellt deren Größe oder den durch das Dateisystem belegten Platz dar.TreeSize gibt dem Nutzer darüber hinaus auch einen optischen Hinweis auf den tatsächlichen Platzbedarf des ausgewählten Verzeichnisses. Dafür wird je nach Größe hinter den ausgewählten Einträgen eindargestellt. Ebenso sind auch Informationen wie die genaue Anzahl von Dateien, das letzte Zugriffsdatum oder der Besitzer auf einen Blick einsehbar.Dank der, kurz MFT, soll TreeSize laut den Entwicklern eine extrem hohe Geschwindigkeit beim Festplatten-Scanvorgang erreichen. Während der Speicher im Hintergrund durchsucht wird, können erste Ergebnisse bereits abgerufen werden. Wird das Programm als Administrator ausgeführt, kann auch der Platzbedarf von Verzeichnissen überprüft werden, für die der Nutzer keine Zugriffsrechte hat. Der Datenschutz soll hier gewährleistet bleiben, da keine Analyse der Datei-Inhalte stattfindet.Ist die Festplatte einmal voll, beginnt die oft mühsame Suche nach möglichen Lösch-Kandidaten. TreeSize Free bringt Datei- und Verzeichnisgrößen übersichtlich auf den Bildschirm und erlaubt es, die größten Platzverbraucher bis auf die Dateiebene zu verfolgen. Im gut sortierten digitalen Werkzeugkasten hat dieses Tool auf jeden Fall seinen berechtigten Platz.Wer sich noch mehr Möglichkeiten zur Verwaltung und Analyse wünscht, bekommt auf der Entwickler-Homepage die beiden kostenpflichtigen Versionen TreeSize Personal und TreeSize Professional geboten. Dort findet sich ebenfalls eine portable Ausgabe der Software, die sich beispielsweise auf einem USB-Stick einrichten lässt. Als Alternativen bieten sich außerdem Tools wie Folder Size WizTree oder SpaceSniffer an.