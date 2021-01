Folder Size - Speicherverbrauch bei Windows-Systemen analysieren

Speicherverbrauch im Überblick

Kaufversionen mit Extras

Folder Size in der kostenlosen Version 4.9 scannt auf Knopfdruck ganze Laufwerke oder auch nur einzelne Verzeichnisse und listet im Anschluss detailliert die Verteilung des genutzten Speicherplatzes auf. Dadurch lässt sich schnell feststellen, welche Dateien wie viel Platz auf dem Datenträger belegen.Die Bedienung von Folder Size gestaltet sich dabei trotz ausschließlich englischer Benutzer­oberfläche als ausgesprochen einfach: Über die entsprechende Funktion in der Menüleiste wählen Sie das gewünschte Laufwerk oder Verzeichnis aus und starten den Scanvorgang.In einer tabellarischen Übersicht listet Folder Size dann alle Verzeichnisse und Dateien zusammen mit Angaben zur Größe, dem prozentualen Platzverbrauch, der Anzahl der Unter­ver­zeich­nis­se, dem Erstellungsdatum und weiteren Kriterien auf, nach denen sich die Liste beliebig sortieren lässt. Alternativ lassen Sie sich nur die größten Ordner und Dateien im gewählten Bereich anzeigen, um so Speicherfresser schnell ausfindig machen zu können.Ebenfalls praktisch: Dateien und Verzeichnisse können direkt im Windows Explorer beziehungsweise mit dem jeweils verknüpfen Programm geöffnet oder gleich innerhalb von Folder Size in den Papierkorb befördert werden. Zusätzlich zur Übersichtstabelle gibt außerdem ein Kuchen- sowie Säulendiagramm Aufschluss über die Speicherbelegung.Neben der Freeware-Version ist Folder Size auch in kostenpflichtigen Personal- und Professional-Editionen mit erweitertem Funktionsumfang erhältlich. Mit diesen lassen sich dann etwa Filter nutzen, Laufwerks­übersichten ausdrucken oder Datenträger im Netzwerk scannen. Einen Vergleich der drei Versionen finden Sie auf der Herstellerseite. Dort können Sie zudem eine portable Version der Software herunterladen. Ähnliche Programme gibt es beispielsweise mit TreeSize Free WizTree oder SpaceSniffer