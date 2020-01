AllDup - Doppelte Dateien finden und löschen

Frei konfigurierbare Suche

Schafft freien Speicherplatz

Die Freeware AllDup 4.4.14 findet doppelte Dateien auf der Festplatte sowie anderen Datenträgern und löscht diese. Dadurch kann effektiv Speicherplatz freigegeben werden, der ansonsten unnötig belegt wird. Vor dem Löschen lassen sich viele Dateitypen über eine integrierte Vorschaufunktion anzeigen.AllDup durchsucht je nach Wunsch komplette Festplatten, Netzlaufwerke oder nur einzelne Verzeichnisse. Die Suche kann dabei anhand verschiedener Kriterien wie Dateiname, Dateiendung oder Erstellungsdatum eingeschränkt werden. Ebenfalls ist es möglich, den Inhalt von ZIP- und RAR-Archiven in die Analyse miteinzubeziehen und Dateien zu ignorieren, die eine bestimmte Dateigröße nicht erfüllen.Über Filterlisten können Dateien und Ordner von der Suche ausgeschlossen werden, die einen festgelegten Filtertext enthalten. Andersherum kann die Suche auch auf Dateien beziehungsweise Ordner limitiert werden, die eine vorgegebene Zeichenfolge beinhalten.Nach erfolgter Suche listet AllDup alle gefundenen Datei-Duplikate in einer übersichtlichen Baumstruktur auf, welche neben dem Dateinamen und Pfad auch Angaben zur Größe, dem Änderungsdatum und den gesetzten Attributen enthält. Die Dateien können entweder mit dem jeweils verknüpften Programm oder einer internen Vorschaufunktion geöffnet werden, welche verschiedene Bild-, Text-, Video- sowie Audioformate unterstützt.Die Auswahl der zu löschenden Dateien erfolgt entweder manuell oder anhand verschiedener Kriterien, sodass beispielsweise die ältesten oder kleinsten Dateien automatisch markiert werden. Als Alternative zum Löschen können doppelte Dateien auch in einen anderen Ordner kopiert beziehungsweise verschoben oder ganz einfach umbenannt werden.AllDup ist somit ideal dazu geeignet, durch mehrfach vorhandene Dateien belegten Speicherplatz freizugeben und so für mehr Ordnung im Dateichaos zu sorgen. Eine Vorschaufunktion und verschiedene Filterkriterien helfen bei der Suche nach Duplikaten.Dennoch sollten nicht voreilig größere Dateimengen gelöscht werden. Dies könnte nämlich zur Folge haben, dass Programme nicht mehr richtig funktionieren oder im schlimmsten Fall Windows nicht mehr hochfährt. Als Alternative bietet sich beispielsweise das ebenfalls für Privatanwender kostenlose Anti-Twin an.