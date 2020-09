Wise Disk Cleaner - Festplatten von Datenmüll befreien

Frühjahrsputz am PC

Flotter Systemreiniger

Mit zunehmender Nutzungsdauer sammeln sich auf Windows-Systemen immer mehr überflüssige Dateien an. Die Freeware Wise Disk Cleaner 10.3.3 spürt diese sogenannten "Junk Files" auf, schafft so freien Speicherplatz und lässt das System wieder schneller arbeiten.Die Programmoberfläche des Wise Disk Cleaners ist in vier Bereiche unterteilt, die jeweils unterschiedliche Funktionen zur Systemreinigung enthalten. Bei der normalen Reinigung werden nutzlose Dateien und Spuren auf dem Computer aufgespürt. Dazu zählen Temp- oder Cache-Dateien und der Browser-Verlauf. Über einen Planer kann die Suche zu bestimmten Zeitpunkten automatisch durchgeführt werden.Mit der erweiterten Bereinigung lassen sich noch mehr unnütze Dateien ausfindig machen. Vor dem Scan legen Sie hier fest, welche Laufwerke überprüft werden sollen. Die Erkennung findet über die Dateiendung statt, sodass das Programm zum Beispiel alle TMP-Dateien auf den ausgewählten Laufwerken anzeigt.Die "System Bereinigung" des Wise Disk Cleaners erlaubt das Entfernen nicht benötigter Systemkomponenten wie von Windows heruntergeladene Installationsdateien, Hilfedateien für Windows oder Hintergrundbilder. Ebenfalls bietet das Programm eine Funktion zum Defragmentieren der angeschlossenen Laufwerke.Fortgeschrittene Nutzer können eigene Verzeichnisse angeben, die bei der Reinigung immer gelöscht werden sollen. Zusätzlich lassen sich Ausnahmen festlegen, wenn man bestimmte Dateien, Verzeichnisse oder Cookies vom Reinigungsprozess ausschließen möchte.Der kostenlose Wise Disk Cleaner schafft schnell und effizient freien Platz auf der Festplatte. Außerdem werden Dateien entfernt, die Rückschlüsse auf besuchte Internetseiten liefern können. Eine ebenfalls frei erhältliche Alternative ist der CCleaner , der zusätzlich auch die Registry nach verwaisten Einträgen durchsucht.