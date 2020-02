Streaming-Dienst: Die Simpsons werben für Disney+ in Deutschland

Videos automatisch starten

Wenn Disney+ am 24. März 2020 im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, startet, werden auch hierzulande ein Großteil Inhalte des Disney-Konzerns als Stream abrufbar sein. Neben exklusiven Filmen und Serien dürfen dabei natürlich "Die Simpsons" nicht fehlen, die seit einer Übernahme von 20st Century Fox im letzten Jahr zu Disney gehören.



Für ein dreißig Sekunden langes Video hat sich die gelbe Familie jetzt in verschiedene Disney-Kostüme geworfen, um so auf das neue Streaming-Angebot hinzuweisen - auch wenn natürlich nicht jedes Familienmitglied gleichermaßen Lust auf die Werbeaktion hat.



Bislang haben es Die Simpsons auf mehr als 650 Folgen in 31 Staffeln geschafft. Ob dann auch die neuesten Episoden der Kultserie im Angebot von Disney+ enthalten sein werden, bleibt abzuwarten, da in Deutschland der TV-Sender Pro Sieben die Erstausstrahlungsrechte besitzt.