Super Nintendo World: Tour durch den neuen Universal-Themenpark

Super Nintendo World bald auch in anderen Ländern

Der Konsolen-Hersteller und Publisher Nintendo arbeitet bereits seit längerer Zeit mit Universal zusammen, um einen eigenen The­men­park eröffnen zu können. Die Super Nintendo World soll Anfang des kommenden Jahres eröffnet werden. Nun hat Shigeru Miyamoto den Park vorgestellt. Der Rundgang wurde im Rahmen einer Direct-Übertragung ausgestrahlt.Der Themenpark ist ein Teil der Universal Studios Japan in der Metropole Osaka. Ursprünglich sollte die Nintendo World schon im Som­mer 2020 für Besucher freigegeben werden. Aufgrund der Coronakrise musste die Eröffnung allerdings auf das nächste Jahr ver­scho­ben werden. Als neuer Termin wurde der 4. Februar 2021 fest­ge­legt.Die Super Nintendo World soll den Besuchern den Eindruck eines Videospiels verschaffen und über zahlreiche Attraktionen verfügen. Die Besucher können mit Hilfe eines digitalen Armbands mit verschiedenen Elementen wie Blöcken interagieren und Münzen sowie Items sammeln. In Bowsers Schloss befindet sich eine VR-Achterbahn im Mario Kart-Stil. Au­ßer­dem gibt es im Park einen Merchandise-Store und ein Bistro, das von Toads bedient wird.Bei dem Themenpark im japanischen Osaka soll es sich allerdings nicht lange um die ein­zi­ge Super Nintendo World handeln. Der Publisher plant, Themenparks in Kalifornien, Florida und Singapur zu eröffnen. Da die Arbeiten daran aber erst vor kurzem begonnen haben, dürfte es noch ein paar Jahre dauern, bis das Pilzkönigreich an Universal-Standorten au­ßer­halb von Japan zu finden sein wird. Ein genaues Datum gibt es aktuell noch nicht.