Vergnügungspark Nintendo World: Schwere Panne, glücklicher Ausgang

Die Universal Studios Japan haben seit Anfang 2021 eine neue Attraktion, nämlich einen Bereich, der sich den bekanntesten Spielecharakteren der Welt widmet: Nintendo World. Doch bereits die Eröffnung stand - Corona-bedingt - unter keinem guten Stern. Und nun gab es dort eine Panne.

Unfall mit glimpflichem Ausgang

Nintendo World ist ein Vergnügungspark bzw. ein Teil der Universal Studios Japan in Osaka und widmet sich ausschließlich dem japanischen Videospielhersteller. Das Ganze hat, wie es sich für einen solchen Park gehört, diverse Attraktionen und auch Fahrgeschäfte, alles ist natürlich voller Marios, Yoshis und anderer bekannter Spielefiguren.Diese Woche kam es allerdings zu einem Zwischenfall: Denn mehrere Gumba-Figuren lösten sich von der Kulisse eines Rides namens Yoshi's Adventure, das eine Art Rundreise durch die Welt von Yoshi bzw. Nintendo selbst bietet. Das Ganze ereignete sich glücklicherweise nicht über den Schienen, die die Besucher-Wagen führen, sondern daneben - allerdings war es offenbar eine ziemlich knappe Sache (via VGC ).Verletzt wurde glücklicherweise niemand, was aber eben daran lag, dass die Gumbas auf die Seite krachten. Und das ist auch gut so, denn offenbar sind diese Figuren ziemlich schwer. Zwar gibt es vom Vorfall selbst keine Aufnahmen, ein Parkbesucher hat aber dokumentiert, wie sich das Personal des Vergnügungsparks abmüht, diese wegzutragen.Grund für den Absturz war möglicherweise starker Wind. Denn zur Zeit des Unfalls gab es in der Gegend einen Taifun, dieser dürfte die Figuren gelöst haben. Kurz danach wurden mehrere Attraktionen der Universal Studios Japan für den Rest des Tages geschlossen, auch weil man diverse Sicherheits-Checks durchführen musste.Nintendo World hat im vergangenen März eröffnet und das nach einer einjährigen Verzögerung. Grund dafür war Ausbruch der Corona-Pandemie - ursprünglich sollte der Vergnügungspark gemeinsam mit den Olympischen Spielen 2020 in Tokio eröffnen.