Super Nintendo World: Universal-Park soll im Frühjahr 2021 öffnen

Obwohl die Super Nintendo World ursprünglich bereits im Sommer 2020 öffnen sollte, musste die Fertigstellung wegen der Coronakrise zunächst einmal verschoben werden. Nun haben die Universal Studios Japan einen neuen Termin bekanntgegeben. Der Park wird im Frühjahr eröffnet.

Bislang kein genauer Termin bekannt

Universal hat wieder geöffnet

Das haben die Betreiber des Freizeitparks auf ihrer Seite veröffentlicht. Während die Nin­ten­do World in den ersten Monaten des neuen Jahres für Besucher freigegeben wird, möch­te Universal schon am 16.10. ein erstes Restaurant und einen ersten Shop im Super Mario-Design zugänglich machen. Hier haben die Fans der Switch und von allen weiteren Nintendo-Produkten beispielsweise die Option, fruchtige Pancake-Sandwiches in Form von Marios und Luigis Mützen zu erwerben. Auch Getränke in Pilz-Flaschen bieten die Betreiber des Cafés an.Im Shop wird es hauptsächlich Merchandise-Artikel wie exklusive T-Shirts, Kissen und Schlüsselanhänger geben. Sowohl der Shop als auch das Café werden im Hollywood Boulevard-Bereich des Universal-Parks zu finden sein.An welchem Termin die Super Nintendo World eröffnen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Es wäre denkbar, dass der Freizeitpark ab März oder April für Besucher zugänglich ist.Der Rest der Universal Studios Japan hat schon seit einiger Zeit wieder geöffnet. Natürlich gibt es dabei umfangreiche Hygienemaßnahmen. Das Personal und die Besucher sind dazu verpflichtet, Masken zu tragen, Abstände einzuhalten und sich die Hände regelmäßig zu des­in­fi­zie­ren. Außerdem erfolgt am Eingang eine Fiebermessung. Besuchern mit Krank­heits­symp­to­men bleibt der Zutritt zum Park in Osaka während der Corona-Pandemie verwehrt.