PlayStation 5: So könnte die Black Edition der PS5-Konsole aussehen

Preise und Verfügbarkeit weiterhin unbekannt

Das kürzlich enthüllte Design der neuen PlayStation 5 traft in der Gaming-Community sowohl auf Gefallen, als auch auf Kritik. Grund dafür ist nicht nur der futuristische Look, sondern vor allem auch die weiße Farbwahl. Wie die Next-Gen-Konsole in einer schwarzen Farbvariante aussehen könnte, zeigt der italienische Konzept-Designer Giuseppe Spinelli ( Snoreyn ), der im Auftrag von LetsGoDigital eine "Black Edition" der PS5 entworfen hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich auch Sony zeitnah dazu hinreißen lässt, mit möglichen Special- oder Limited-Editions der PlayStation 5 auf den Markt zu gehen.Fest steht, dass sich die PS5-Konsole unter anderem durch die weiße Farbgebung von der Xbox Series X abheben kann und neben Platzproblemen wahrscheinlich auch für einen ge­wis­sen Kontrast in den meisten TV-Regalen sorgt. Am Ende des Tages sollten jedoch die Spieleauswahl und die Leistung der Konsolen ausschlaggebend für den Erfolg der nächsten Generation sein. Dabei fährt die PlayStation 5 mit optimierten Prozessor- und Gra­fik­lö­sun­gen von AMD auf, die zumindest auf dem Datenblatt eine 10-TFLOP-Performance abliefern. Hinzu kommt eine schnelle 825-GB-SSD und die Auswahl zwischen der klassischen PS5 samt 4K-Blu-ray-Laufwerk und der so genannten Digital Edition.Die Xbox Series X hingegen wird mit ähnlicher Hardware eine Leistung von 12 Teraflops erreichen und in Hinsicht auf die SSD eine mit 1 TB höhere Kapazität, dafür aber geringere Transferraten bieten. Ebenso stehen die Gerüchte im Raum, nachdem die Redmonder eine günstigere Alternative zur Series X in Form der Xbox Series S (Codename "Lockhart") anbieten könnten.Sowohl Sony, als auch Microsoft , wollen mit ihren neuen Spielekonsolen spätestens zur Weihnachtszeit 2020 an den Start gehen. Ein genaues Release-Datum und die durchaus wichtigen Preispunkte wurden noch von keinem der beiden Hersteller verraten. Experten rechnen derzeit mit Preisspannen zwischen 400 bis 600 Euro.