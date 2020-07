Avowed - Obsidian Entertainment stellt sein nächstes Fantasy-RPG vor

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Die Macher hinter Fallout: New Vegas und The Outer Worlds, Obsidian Entertainment, haben im Rahmen des gestrigen Xbox Showcase auch ein neues Fantasy-Rollenspiel namens Avowed mit einem kurzen Trailer angekündigt. Der Titel wird für die Xbox Series X und den PC erscheinen.Besonders spannend dürfte Avowed für Fans der Pillars of Eternity-Reihe werden. Der kom­men­de Titel ist in der fantastischen Welt von Eora angesiedelt, die schon das Setting für Obsidians Hits Pillars of Eternity (2015) und Pillars of Eternity 2: Deadfire (2018) darstellte. Anders als bei diesen beiden klassischen Rollenspielen setzen die Entwickler bei Avowed al­ler­dings nicht auf eine isometrische Ansicht, sondern lassen den Spieler direkt aus der First-Person-Perspektive agieren. Ein Vergleich mit Skyrim drängt sich auf.Obsidian hat noch keinerlei Angaben zu einem möglichen Veröffentlichungstermin für Avowed gemacht und das veröffentlichte Videomaterial gibt ebenfalls kaum Informationen preis. Bis zum Release dürfte es also noch eine ganze Weile dauern. Immerhin bekommt der Betrachter einen kleinen Vorgeschmack auf die Ästhetik des Titels, der durchaus viel­versprechend ist.