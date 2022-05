Wewatch V70: Preiswerter Beamer für nicht zu hohe Ansprüche

Nicht die höchste Leuchtkraft

Beim Wewatch V70 handelt es sich um einen 320 ANSI-Lumen hellen Projektor. Das Bild des Projektores löst mit nativen 1920 x 1080 Pixeln, also Full-HD, auf. Das Kontrastverhältnis liegt bei 1500:1. Der V70 bringt eine manuelle Keystone-Korrektur und ein Fokus-Rad an der Oberseite des Projektors mit sich. Der Hersteller hat auf dem Projektor kein Android TV , sondern ein eigenes kleines Betriebssystem installiert. Mit jenem können Filme oder Serien lokal abgespielt und der Smartphone-Bildschirm gepiegelt werden. Mit an Bord ist weiterhin ein erfreulich aktuelles Bluetooth 5.1 sowie WiFi mit 2,4 GHz und 5 GHz. Die Bluetooth-Verbindung zu Lautsprechern sowie die WiFi-Connection zum Router ist im Test stabil. Über WLAN können, insofern verfügbar, Updates eingespielt und der Projektor auf dem neuesten Stand gehalten werden. Der V70 reiht sich in die Kategorie anderer Low-Cost-Projektoren wie dem EZCast Beam H3 ein.Die 320 ANSI-Lumen reichen in einem völlig abgedunkelten Raum aus, um Filme oder Serien zu schauen. Auch eine Runde Nintendo Switch ist problemlos möglich. Laut Hersteller kann das Bild mit maximal 200 Zoll sehr groß werden. Ein gutes Verhältnis zwischen Helligkeit und Größe erreicht man in der Praxis bei um die 100 Zoll. Belässt man es bei einem etwas kleineren Bild, muss der Raum nicht völlig abgedunkelt werden. Wewatch selbst spricht von einem "HiFi Stereo Speaker". Wer allerdings auch nur einen Hauch von Anspruch an die Tonqualität legt, sollte direkt auf Kopfhörer oder externe Lautsprecher setzen. Mit jenen angeschlossen hört man auch weniger vom Betriebsgeräusch des Wewatch V70, der nicht unbedingt zu den leisesten Projektoren zählt. Filme, Serien und Spiele lassen sich mit externen Audioquellen deutlich besser genießen, als wenn man nur auf den internen Lautsprecher des Wewatch V70 setzt.Der Wewatch V70 ist nur in weiß mit grauer Vorderseite verfügbar. Im Hersteller-eigenen Aliexpress Store kostet der zumindest in Hinblick auf seine drahtlosen Verbindungen smarte Projektor um die 270 Euro . Im Vergleich mit dem etwas dunkleren Xgimi Mogo Pro Plus spart man beim V70 einiges an Geld. Unser Kollege Timm Mohn rät allerdings dazu, sich direkt einen Android-TV- bzw. FireTV-Stick in den Warenkorb zu legen. Mit dem lassen sich dann auch Streaming-Dienste mit dem V70 nutzen. Der Projektor-Hersteller Wewatch ist für günstige Heimkino-Produkte bekannt: die gut zum V70 passende 100-Zoll-Leinwand kostet knappe 100 Euro und hebt das Kinoerlebnis direkt etwas an. Die Leinwand ist auch mit 120 Zoll verfügbar und unterstützt eine rückseitige Projektion. Baut man bei der Verwendung jener etwas mehr räumliche Distanz zum durchaus hörbaren Projektor auf, setzt man auf einen externen Bluetooth-Lautsprecher und dunkelt den Raum komplett ab, kann der Wewatch V70 für einige schöne Heimkino-Erlebnisse sorgen.