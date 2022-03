Der Frühling kommt: So geht lichtstarkes Freiluft-Kino auf dem Balkon

Bluetooth-Box fürs Kino-Feeling

Mit immer wärmer werdenden Temperaturen verlagern die Menschen auch mehr Aktivitäten nach draußen. Da Projektoren immer smarter und mobiler werden, kann zu den möglichen Unternehmungen unter freiem Himmel auch ein gemeinsamer Filmabend mit Familie und Freunden gehören. Statt einen schweren Fernseher auf den Balkon zu hieven, ist es durchaus leichter, sich einfach einen Beamer unter dem Arm zu klemmen. Im Falle eines Akku-betriebenen Projektors wie dem Mogo Pro Plus könnte man sogar direkt loslegen. Ganz so klein fällt der Projektor im Setup unseres Kollegen Timm Mohn allerdings nicht aus: Dreh- und Angelpunkt des oben stehenden Videos war der Xgimi Horizon Pro , welcher zwar mit 2.200 ANSI-Lumen sehr hell, aber eigentlich auch auf die heimische Steckdose angewiesen ist. Anders als der Xgimi Halo+ kommt der 4K-Beamer zwar mit satten 2x8 Watt internen Lautsprechern, dafür aber ohne Akku daher.Die Lösung für das Akku-Problem ist denkbar einfach: Das bereits im Mobile-Mac-Video verwendete Revolt Powerpack HSG-900 mit Steckdosenanschluss verfügt über genug Power, um den Xgimi Horizon Pro für 140 Minuten mit Strom zu versorgen. Großen Einfluss auf das Filmerlebnis nimmt die Powerbank nicht: Das kleine Display an der Seite schaltet sich nach kurzer Zeit aus, sodass vom HSG-900 keine störenden optischen Reize ausgehen. Obwohl die große Powerbank mit eingeschaltetem Beamer eine Leistungsaufnahme von circa 180 Watt verzeichnet, arbeitet sie angenehm leise. Der 114 Ah starke Akku im Inneren des Revolt Powerpacks ermöglicht es, den eigentlich eher für heimische Vorführungen gemachten Xgimi Horizon Pro außerhalb der eigenen vier Wände zu nutzen. Auch wenn man gerade mal keinen Film schaut, kann sich die Powerbank mit Schuko-Anschluss als durchaus nützlich erweisen, bspw. wenn einmal der Strom ausfällt.Auch wenn der Xgimi Horizon Pro wie bereits erwähnt mit sehr gut klingenden 2x8 Watt Lautsprechern daherkommt, bietet sich für eine Aufführung im Außenbereich eine externe Lautsprecher-Lösung an. Möglich wäre bspw. die kostengünstige JBL Flip 6 . Die IP67-zertifizierte Bluetooth-Box kommt mit 30 Watt daher und könnte vor die Leinwand gestellt werden. Im oben stehenden Video wurde für das Outdoor-Kino eine JBL EON ONE Compact verwendet. Das 8 Kilogramm schwere Personal-PA-System kann eine Lautstärke von bis zu 112dB erreichen, ohne dass der Ton dabei verzerrt. Die 120 Watt stellen dabei ein deutliches Upgrade zu den Projektor-eigenen Lautsprechern dar. Gerade wenn das Outdoor-Kino in Laufreichweite ist, erweist sich der Griff an der Oberseite als durchaus praktisch: mit jenem lässt sich die JBL EON ONE Compact leicht transportieren. Die Box kann wahlweise horizontal oder vertikal aufgestellt werden. Entscheidet man sich für die Querlage, strahl der Ton auf Grund der angewinkelten Position auf den Zuschauer zu. Die JBL EON ONE Compact kommt mit einem internen Akku daher. Laut Hersteller hält dieser, abhängig von der Lautstärke, bis zu 12 Stunden am Stück durch. Wem das nicht reicht, kann das Lautsprechersystem entweder via Stromkabel verwenden oder den wechselbaren Akku tauschen.In Sachen Projektionsfläche bieten sich in freier Natur verschiedene Möglichkeiten an. Die kostengünstigste und zugleich unter Umständen größte Option dürfte eine leere Hauswand sein. Vor zwei Jahren hat unser Kollege Timm Mohn bereits seine Celexon INF200 vorgestellt, die seither regelmäßig genutzt wird. Durch das für den Betrieb notwendige Gebläse benötigt aber auch diese Strom, sodass nur ein Powerpack für das heimische Freiluft-Kino nicht ausgereicht hätte. Die Wahl fiel folglich auf eine herkömmliche Leinwand aus dem Hause WeWatch. Die günstige 100 Zoll Leinwand des chinesischen Projektor-Herstellers kann In- sowie Outdoor verwendet werden. Entscheidet man sich für die Installation unter freiem Himmel, wird die Leinwand mithilfe von Heringen fixiert. Ist dies erfolgt, kann auch ein leichtes Sommerlüftchen wehen, ohne das die Dual-Leinwand umfällt. Da beide Seiten der WeWatch PS01 weiß sind, ist eine Projektion von vorne und hinten möglich. Der Xgimi Horizon Pro kommt mit den hierfür notwendigen Optionen in Android TV 10 daher. Wird der Projektor hinter der Leinwand positioniert, bringt man unter Umständen den Lüfter außer Hörweite, allerdings verliert man den Beamer damit auch aus dem Blick. Sollte man nicht im heimischen Garten schauen, ist das angesichts möglicher Langfinger vielleicht nicht die beste Idee. Der Aufbau der Leinwand gestaltet sich als einfach und ist mit weniger Vorbereitungszeit verbunden, als es bei der INF200 der Fall ist. Das Leinwandtuch der PS01 kann per Hand gewaschen werden, sollte es einmal beschmutzt werden.Mit Hilfe der automatischen Keystone-Korrektur erkennt der Xgimi Horizon Pro die Leinwand und passt das Bild, falls nötig, an. Im Anschluss lässt sich das Bild über die manuelle Keystone-Korrektur, wo nötig, weiter zurechtrücken. Kaum ist alles vorbereitet, kann das Outdoor-Kino-Erlebnis beginnen. Je nach Filmlänge sollte man den Projektor allerdings wirklich erst einschalten, wenn das Popcorn auf dem Tisch steht: Ein Film mit Überlänge reizt den Akku des Revolt HSG-900 unter Umständen schon merklich aus. Alternativ gibt es die Powerbank mit Steckdosen-Anschluss auch mit 216 Ah . Die im vorgestellten Setting gezeigte 114 Ah-Version kostet um die 430 Euro. Keine Sorgen muss man sich um den Akku der JBL EON One Compact machen: Die wenigsten Filmabende dürften die 12 Stunden Akkulaufzeit vollständig ausreizen. Das Personal-PA-System kostet aktuell knapp 580 Euro. Wer lieber etwas weniger ausgeben möchte, kann sich für 129,99 Euro auch eine JBL Flip 6 zulegen. Bei der WeWatch PS01 wird gar kein Strom benötigt, allerdings sollte man sich für den Abbau eine Taschenlampe mitnehmen, damit man nicht im Dunkeln aus Versehen das Leinwandtuch beschädigt. Die Leinwand ist aktuell nur über Aliexpress verfügbar: Die 100-Zoll-Variante schlägt tagesaktuell mit 111,62 Euro zu Buche, während die 120 Zoll Ausführung nur knappe 5 Euro teurer ist. Angesichts der gesteigerten Bildfläche lohnt sich dieser Aufpreis auf jeden Fall.