Wewatch V10 Pro: Das taugt der Einsteiger-Beamer für 140 Euro

Gut fürs Kinderzimmer-Kino

Beim Wewatch V10 Pro handelt es sich um einen kompakten Full-HD-Projektor im günstigen Einsteigerbereich. Das Gerät kommt mit einer großen Anzahl an Ports daher: Neben Legacy-Ports wie VGA und AV wurde auch ein MicroSD-Kartenslot an der Seite verbaut. Medien können außerdem über HDMI oder USB 2.0 wiedergegeben werden. Für den Betrieb des V10 Pro reicht ein einfaches Kaltgerätekabel aus. Auf der Oberseite des Projektors sind Tasten angebracht worden, um den Projektor auch ohne Fernbedienung zu bedienen. Eine solche liegt aber trotzdem bei. Das Bild des V10 Pro löst mit Full-HD auf. Der Projektor entfaltet sein volles Potenzial, wenn der Raum komplett abgedunkelt ist. Auch Animationsfilme, die meist etwas heller sind, können das Potenzial des günstigen Projektors ausreizen.In Bezug auf den Ton empfiehlt es sich, ein Set Bluetooth-Lautsprecher einzusetzen, denn die ab Werk verbauten Lautsprecher passen zu den Erwartungen an einen 140-Euro-Beamer. Glücklicherweise gibt es auch einen Klinkenausgang auf der Rückseite. Unser Kollege Timm Mohn verwendet in der Regel zwei JBL Charge 5 für die Tonwiedergabe. Mit diesen kann im Zusammenspiel mit dem Bild trotz des geringen Preises des Projektors etwas Kinostimmung aufkommen.Der Wewatch V10 Pro eignet sich vor allem für Menschen, die wenig Geld für einen Projektor ausgeben möchten, aber dennoch Filme mit großer Display-Diagonale betrachten wollen. Mit dem Budget gehen aber eben Kompromisse einher. Dementsprechend empfiehlt sich insbesondere die Verwendung als Projektor für den Nachwuchs. Jener hat noch keinen Anspruch ans Heimkino gebildet und begegnet dem Projektor folglich vorurteilsfrei. Ebenso kann der Projektor für kleinere Kunstinstallationen verwendet werden. Mit der steigenden Popularität von Projektoren haben Nutzer vermehrt damit begonnen, zu Halloween Geister ins Fenster zu projizieren. Mit dem Wewatch V10 Pro lässt sich darüber hinaus auch die eigene Weihnachtsdeko kostengünstig upgraden. Im Anschluss an eine zünftige Weihnachtsfeier kann der Wewatch V10 als Medienstation für YouTube genutzt werden.Trotz des kleinen Preises liegen dem V10 Pro ein HDMI-Kabel und ein AV-Kabel bei. Mit letzterem können auch ältere Abspielgeräte angeschlossen werden. Einzig zwei AAA-Akkus werden für den Betrieb der Fernbedienung benötigt. Aufgrund der großen Linse auf der Vorderseite wäre ein Linsenschutz wünschenswert gewesen. Ohne diesen ist der Kauf einer Tasche für unterwegs durchaus ratsam. Der Wewatch V10 Pro kostet aktuell 139,99 Euro bei Amazon.