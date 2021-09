Nintendo Switch bei Aldi: Konsole sinkt im Preis und steigt im Wert

Spiele auch auf neuer Hardware nutzbar

Während die Nintendo Switch im nächsten Monat mit dem OLED-Modell ein Update erhält, dürften sich in dieser Woche viele Interessenten auf das Angebot bei Aldi Süd ab Donnerstag bzw. bei Aldi Nord ab Montag freuen: Die Konsole wird beim Discounter für 289 Euro angeboten.Bei der Switch verhält es sich wie mit einem gutem Wein: Sie wird mit dem Alter besser bzw. die Spielebibliothek größer. Aber nicht nur durch die Entwicklungsarbeit von Drittanbietern kann die Konsole ihr Standing verbessern: In den letzten Wochen hat sich eine große Änderung ergeben: Für die Verbindung zu Bluetooth-Kopfhörern oder -Lautsprechern ist kein Bluetooth-Adapter mehr notwendig. Unser Kollege Timm Mohn hat selbst vorher einen Adapter gekauft und verwendet, der nun zuhause bleiben oder wieder veräußert werden kann. Das Update hat leider kleine Einschränkungen: Unter anderem werden Bluetooth-Mikrofone nicht unterstützt. Möchte man ein solches verwenden, muss dies immer noch über den Klinkenanschluss angeschlossen werden.Neuigkeiten gibt es aber auch an anderer Stelle: Der Abo-Dienst Switch Online wird ausgebaut : Zukünftig kann man auf der Switch neben SNES- auch N64- und Sega Mega Drive-Spiele zocken. Auch wenn im nächsten Monat die OLED-Version der Nintendo Switch erscheint, kann sich der Griff zur normalen Variante jetzt noch lohnen: Spiele dürften auch zukünftig noch für die normale Switch sowie Switch Lite erscheinen. Sammelt man jetzt fleißig Switch-Spiele, können diese später auch auf dem OLED-Modell gespielt werden, da dies vollständig abwärtskompatibel ist.Gute Preise für die Switch waren gerade während der Anfangszeit der Pandemie rar gesät. Oft entstehen verlockende Angebote, wenn die Switch mit "gratis" Spielen verkauft wird. Beim Aldi-Angebot allerdings bekommt man kein Spiel aufgedrängt und kann das gesparte Geld direkt in ein Wunschspiel stecken. Aber Achtung: Weitere Schnäppchen sind möglich. Zwischenzeitig hat beispielsweise Amazon zeitweise den Preis reduziert - hier kann man also auch die Augen offenhalten und Glück haben. Wenn man an die teils großen Ansammlungen von Menschen Donnerstag morgens vor dem Discounter denkt, ist der Zuschlag bei anderen Angeboten eventuell nicht nur wegen der zusätzlichen Ersparnis verlockend.