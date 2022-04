Nintendo Switch: So schön lebt es sich mit mehr Docking-Stations

Mehr Bequemlichkeit

Die Nintendo Switch erfreut sich großer Beliebtheit. Teil des Erfolgs ist die Docking-Station, welche den namensgebenden "Switch" zwischen Handheld und TV-Konsole ermöglicht. Je nachdem, wie viele Fernsehgeräte oder Beamer man zu Hause hat, kann sich eine zweite oder sogar dritte Docking-Station lohnen. Auch wenn das Dock Set sehr einfach ausfällt, ist der Umzug jenes vom Wohn- ins Schlafzimmer teils durchaus mit etwas Aufwand verbunden. Wer gerne Ordnung im Gaming-Setup hält, dürfte wenig begeistert sein, besagte Ordnung ständig wieder aufzulösen. Verwendet man die Switch bspw. gern an einem Fernseher im Kinder- sowie Wohnzimmer , müsste man dafür jedes Mal den Netzstecker des Docksets ziehen, das HDMI-Kabel entfernen und anschließend das Gesamtpaket von einem in den anderen Raum tragen. Auch wenn es sich hierbei um eine durchaus zu bewältigende Aufgabe handelt, kann der Wegfall jener Arbeitsschritte bedeuten, dass man seine Switch öfter verwendet und folglich auch mehr aus der ursprünglichen Investition in die Konsole herausholt.Mit steigender Anzahl an TV-Geräten ist die Investition in mehrere Docking-Stations keine schlechte Idee. Unser Kollege Timm Mohn hat sich bspw. zwei Docksets dazu gekauft. Der Lieferumfang gleicht dem der Original Switch: Im Paket enthalten sind ein HDMI-Kabel, ein Netzteil und natürlich die Docking-Station selbst. Gerade Adventures wie Kathy Rain fesseln Spieler über Stunden. Da die Nintendo Switch nur mit einem 6,2 Zoll Display daherkommt, kann das Lesen der vielen Texte, sollte man auf Sprachausgabe verzichten, durchaus mühselig sein. Auf einem Fernseher oder Beamer sieht das natürlich direkt ganz anders aus: Die Spielgrafiken und der Text werden groß dargestellt und sind leicht lesbar. Menschen, die viel Wert auf Details im Hintergrund legen und tief im Spielvergnügen versinken werden sich über die immersive Spielerfahrung freuen.Gerade wer viel und oft spielt wird sich auch über die zwei USB-Ports an der Docking-Station freuen. Der Pro Controller kann so bequem über einen der USB-Ports der Docking-Station geladen werden. Hat man vom Pro Controller nicht mehr nur einen, sondern gleich zwei, drei oder gar vier können diese in der Wohnung verteilt und über das jeweilig Dockset im bspw. Schlaf- oder Wohnzimmer geladen werden. Nicht zu letzt kann ein zweites Dockset auch praktisch sein, wenn das ursprüngliche Gerät nach Ablauf der Garantie den Geist aufgegeben haben sollte. Gemessen am Gesamtpreis der Konsole wäre eine Neuanschaffung der Docking-Station mit knapp 80 Euro kein wirtschaftlicher Totalschaden. Zwar ist das Dockset noch nicht so beliebt wie die Playstation 5 , ähnlich rar gesät ist es aber dennoch: Teilweise findet man nur gebrauchte Angebote auf Amazon , die mitunter sogar über dem Neupreis liegen. Tagesaktuell sind sogar alle Bundle-Varianten beim Versandriesen ausverkauft. Normalerweise lässt sich das Dockset bspw. mit einem Pro Controller oder einem Set Joy Cons zusammenkaufen. Wer das Dockset bspw. auf eBay Kleinanzeigen gebraucht kauft, sollte die Angebote allerdings genau studieren: teilweise fehlt das Netzteil oder das HDMI-Kabel. Ein vermeintliches Schnäppchen kann auf diese Weise schnell teuer werden. Ein Blick in den lokalen Einzelhandel lohnt sich allemal: dort sind die Docksets mitunter günstiger und besser verfügbar als im aktuellen Online-Angebot.