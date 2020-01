Business-Notebook: Lenovo stellt das neue ThinkPad X1 Carbon vor

WinFuture berichtet aus Las Vegas

Lenovos Notebooks erfreuen sich im Business-Sektor großer Beliebtheit. Das trifft natürlich auch auf das ThinkPad X1 Carbon zu, welches der Hersteller auf der CES 2020 in Las Vegas in der inzwischen achten Generation vorgestellt hat. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das schlanke Business-Gerät vor Ort etwas genauer angeschaut.Größere Unterschiede zur vorherigen Generation erkennt man beim Lenovo ThinkPad X1 Carbon auf den ersten Blick nicht. So ist das dünne und leichte Notebook weiterhin mit einem 14 Zoll großem Display in 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) ausgerüstet. Lenovo setzt beim neuen Modell allerdings auf Intel Core i7 Prozessoren der zehnten Generation sowie bis zu 16 GB RAM. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 18,5 Stunden angegeben.Die Tastatur ist beim Lenovo ThinkPad X1 Carbon mit einem Trackpoint ausgestattet, der bei anderen Geräten kaum noch zu finden ist. Ein klassisches Touchpad gibt es aber auch weiterhin. Praktisch: Die Frontkamera kann mit einem Plastikriegel blockiert werden, um unbeabsichtigte oder sogar unbemerkte Übertragungen zu verhindern.