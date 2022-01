Mercedes EQXX: Daimler zeigt Elektroauto mit 1000 km Reichweite

1000 Kilometer

Dank Schnelladesystemen ist Reichweite in der Elektroauto-Praxis zwar nicht unbedingt von allzu großer Relevanz, dennoch ist es für viele Kunden von größter Bedeutung, wie weit sie mit einer Akkuladung am Stück kommen oder besser gesagt kämen. Und hier hat Daimler im Rahmen der CES 2022 eine Ansage gemacht, nämlich 1000 Kilometer.Daimler ist auf der Consumer Electronics Show ein Stammgast, der Stuttgarter Autobauer stellt in Las Vegas regelmäßig seine Zukunftsvisionen vor. Dabei handelt es sich zwar ausschließlich um Konzeptautos, diese sind aber mal futuristischer, mal realitätsnaher. Vor zwei Jahren etwa war es beispielsweise das "Avatar"-Auto Mercedes-Benz AVTR, dieses Fahrzeug war aber reine Science-Fiction.Im Fall des nun gezeigten Mercedes EQXX ist hingegen eher letzteres der Fall, es ist also durchaus vorstellbar, dass dieses Modell in naher Zukunft tatsächlich auf den Straßen zu finden sein wird. Denn das Elektroauto sieht mehr oder weniger "normal" aus. Das liegt zum einen daran, dass die Aerodynamik schon heute in Serienfahrzeugen optimiert ist und zum anderen, dass die Innovationen des Mercedes EQXX unter der Motorhaube stecken, da das Fahrzeug voll und ganz auf Effizienz und Ausdauer ausgelegt ist.Daimler schreibt, dass dieser laut "interner digitaler Simulationen" im realen Straßenverkehr mit einer einzigen Batterieladung über 1000 Kilometer weit fahren kann oder könnte - mit einem 100-kWh-Akku. Das bezeichnet der Autobauer als ein "neues Level in punkto Reichweite".Laut der CES-Videopräsentation sowie einer Pressemitteilung wurden hierfür im Wesentlichen alle Komponenten optimiert, darunter per Einsatz eines verbesserten elektrischen Antriebsstrangs, Leichtbauwerkstoffe, rollwiderstandsarme Reifen, ausgefeilte Aerodynamik und der Einsatz modernster Software.Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Mercedes-Benz AG: "Der Mercedes-Benz VISION EQXX zeigt, wie wir uns die Zukunft des Elektroautos vorstellen. In nur eineinhalb Jahren haben wir den effizientesten Mercedes aller Zeiten entwickelt - mit einem Energieverbrauch von weniger als 10 kWh pro 100 Kilometer."