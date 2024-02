BMW iX5 Hydrogen: Wasserstoffauto mit Brennstoffzelle ausprobiert

BMW möchte mit dem iX5 Hydrogen beweisen, dass wasserstoffbetriebene Fahrzeuge eine Alternative zu klassischen Elektroautos sein können. Das Besondere an dem Fahrzeug ist, dass es die notwendige Energie aus einer Brennstoffzelle bezieht, die Wasserstoff in Strom umwandelt, der das Fahrzeug dann über eine 10 Kilowattstunden-Pufferbatterie antreibt.Ein großer Vorteil dieser Technologie besteht darin, dass sich das Auto so innerhalb von nur fünf Minuten wieder vollständig auftanken lässt. Unser Kollege Johannes Knapp hatte die Möglichkeit, den BMW iX5 Hydrogen eine Woche lang zu testen. Im Video fasst er weitere Details zum Fahrzeug, dem Infotainment-System und dem Tankvorgang zusammen und er zeigt natürlich auch, wie gut sich der Wagen fährt.