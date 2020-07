The Outer Worlds - Der erste DLC 'Peril on Gorgon' wurde angekündigt

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Obsidian Entertainment hat die erste große herunterladbare Inhaltserweiterung für das im vergangenen Jahr erschienene Science-Fiction-Rolllenspiel The Outer Worlds angekündigt. Der DLC wird mit Peril on Gorgon betitelt und wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase gestern Abend in Form eines Trailers enthüllt.The Outer Words: Peril on Gorgon wird den Spieler eine brandneue Geschichte auf dem Asteroiden Gorgon erleben lassen, wo sich eines der größten Mysterien der Galaxis be­fin­den soll. Teil des Abenteuers dort werden Charaktere und Waffen sein, die im Hauptspiel nicht auftauchen. Anders als bei vergleichbaren Erweiterungen vieler alternativer Titel wur­de die Handlung von Peril on Gorgon in den bestehenden Spielablauf von The Outer Worlds eingewoben. Ab Level 25 sollen Weltraumerforscher den frischen Inhalt erleben können.Wie das Videomaterial verrät, wird The Outer Worlds: Peril on Gorgon am 09. September 2020 erscheinen, und zwar für PC, PlayStation 4 und Xbox One