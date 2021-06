Netflix, Prime Video & Disney+: Die Streaming-Highlights der Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit mehr als 40 Filmen und Serien, deren Termine wir euch in unserem wöchentlichen Überblick zeigen. Zu den Highlights gehören Joker, Jean Seberg, Élite und diverse Star Wars-Specials.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 24)

Élite Short Stories: Guzmán Caye Rebe ab 14. Juni

Workin' Moms: Staffel 5 ab 15. Juni

Élite Short Stories: Nadia Guzmán ab 15. Juni

Kleinreimstadt: Staffel 2 ab 15. Juni

Headspace: Interaktive Entspannung ab 15. Juni

Isle of Dogs ab 15. Juni

Élite Short Stories: Omar Ander Alexis ab 16. Juni

Penguin Town ab 16. Juni

Black Summer: Staffel 2 ab 17. Juni

Atiye - Die Gabe: Staffel 1 ab 17. Juni

Élite Short Stories: Carla Samuel ab 17. Juni

Katla: Staffel 1 ab 17. Juni

Élite: Staffel 4 ab 18. Juni

Fatherhood ab 18. Juni

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt: Staffel 1 ab 18. Juni

A Family ab 18. Juni

Jagame Thandiram: Das Gute und das Böse in der Welt ab 18. Juni

Rurouni Kenshin: The Final ab 18. Juni

Nevertheless: Staffel 1 ab 19. Juni

Joker ab 20. Juni

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 24)

Da geht noch was ab 14. Juni

Mrs.Taylor's Singing Club ab 15. Juni

Boss Level ab 16. Juni

What Dreams May Come ab 16. Juni

Jean Seberg - Against All Enemies ab 17. Juni

Der geilste Tag ab 19. Juni

Focus ab 19. Juni

Vacation ab 19. Juni

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 24)

Die Geschichte vom treuen Wookiee ab 18. Juni

Ewoks - Die Karavane der Tapferen ab 18. Juni

Ewoks - Schlacht von Endor ab 18. Juni

Star Wars: Vintage: Clone Wars 2D Mini-Serie ab 18. Juni

Star Wars: Die Ewoks - Staffel 1+2 ab 18. Juni

Star Wars: Freunde im All - Staffel 1+2 ab 18. Juni

Der Flug des Phönix (2004) ab 18. Juni

Hide and Seek - Du kannst dich nicht verstecken ab 18. Juni

Nixon ab 18. Juni

The Last Man on Earth - Staffel 1-4 ab 18. Juni

5vor12 - Staffel 1 ab 18. Juni

Frieden - Staffel 1 ab 18. Juni

Love, Victor - Staffel 2 ab 18. Juni

LUCA ab 18. Juni

In der Woche vom 14. bis 20. Juni konzentriert sich Netflix nicht nur auf namhafte Lizenztitel wie den Oscar-prämierten Joker mit Joaquin Phoenix und Robert De Niro, sondern auch auf Eigenproduktionen wie die spanische Drama-Serie Élite. Diese geht ab dem 18. Juni 2021 in ihre vierte Staffel und erhält mit Vorfeld diverse Short-Stories zu Charakteren wie Nadia Guzmán und Carla Samuel. Am gleichen Tag startet das auf den Memoiren von Matthew Logelin basierende Filmdrama Fatherhood mit Kevin Hart und Lil Rel Howery. Weiterhin sieht man Isle of Dogs und die zweite Staffel von Black Summer.Amazon Prime Video zeigt in dieser Woche die Filmbiographie der US-amerikanischen Schauspielerin Jean Seberg mit Kristen Stewart in der Hauptrolle und bietet abseits davon die Lizenztitel Focus, Der geilste Tag und Vacation (Wir sind die Griswolds) zeitexklusiv zum Streamen an. Abonnenten von Disney+ erhalten hingegen eine Reihe von Star Wars-Stories rund um die Wookiee und Ewoks nebst vier Staffeln von The Last Men on Earth und der Filmbiographie (Richard) Nixon mit Anthony Hopkins. Mit Luca hält man abschließend einen neuen Animationsfilm von Pixar bereit, der sich vorrangig an das jüngere Publikum richtet.