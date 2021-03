Netflix, Prime Video & Disney+: Überblick aller Neustarts der Woche

Mit mehr als 35 Filmen und Serien starten die drei Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in die erste Oster­woche. Zu den Highlights gehören John Wick, Fosse/Verdon, Bob's Burgers und die Alien-Trilogie. Unser Überblick zeigt alle Termine.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 13)

Die Oktonauten und der Feuerring ab 30. März

Heimgesucht: unglaubliche Zeugenberichte aus Lateinamerika ab 31. März

The Yin Yang Master - Erscheint im März

Abla Fahita - Erscheint im März

Everest ab 1. April

47 Ronin ab 1. April

Dating Queen ab 1. April

Krasse Pranks - Staffel 2 ab 1. April

Tersanjung: Der Film ab 1. April

Kleider-Geschichten ab 1. April

Straight Outta Compton ab 1. April

Goodbye Christopher Robin ab 1. April

Die Schlange - Staffel 1 ab 2. April

Just Say Yes ab 2. April

Concrete Cowboy ab 2. April

Madame Claude ab 2. April

Sky High ab 2. April

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 13)

Outbreak ab 29. März

Everest ab 31. März

John Wick ab 01. April

Lol: Last One Laughing - Staffel 1 ab 01. April

Lol: Last One Laughing Italy - Staffel 1 ab 01. April

Containment - Staffel 1 ab 01. April

Chuck - Staffel 1-5 ab 01. April

Krypton - Staffel 1-2 ab 01. April

Army of One ab 02. April

Blutzbrüdaz ab 03. April

Snitch Ein Riskanter Deal ab 03. April

Tomiris ab 04. April

Bad Samaritan Im Visier Des Killers ab 04. April

All Inclusive (Couples Retreat) ab 04. April

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 13)

The 80s Greatest ab 2. April

9/11 Rescue Cops ab 2. April

Fosse/Verdon - Staffel 1 ab 2. April

Alien 1-3 ab 2. April

Abraham Lincoln Vampirjäger ab 2. April

Bob's Burgers - Staffeln 1-9 ab 2. April

Mysterious Mermaids - Staffel 1-2 ab 2. April

The Newton Boys ab 2. April

Überall, nur nicht hier ab 2. April

In der "kurzen" Woche vom 29. März bis 4. April 2021 halten die Streaming-Plattformen vor allem namhafte Lizenztitel bereit, die man sich oft zeitexklusiv sichern konnte. Dazu gehören bei Netflix zum Beispiel Filme wie Straight Outta Compton und Goodbye Christopher Robin. Als neue Originale zeigt Netflix unter anderem die Filmdramen Concrete Cowboy und Ma­dame Claude. Ebenso sind einstige Blockbuster wie 47 Ronin, Everest, Dating Queen und Ballon zu sehen. Die im Mittelpunkt stehenden Netflix-Filme und -Serien Thunder Force und Shadow & Bone starten hingegen erst am 9. April respektive 23. April, wie der kürzlich veröffentlichte Trailer verrät.Prime-Mitglieder sehen auf Amazon Prime Video in den nächsten Tagen hingegen Filme wie John Wick, Outbreak und All Inclusive. In Hinsicht auf neue Serien will der Versandhändler mit der deutschen Comedyshow LoL: Last One Laughing samt alteingesessenen Comedians wie Michael "Bully" Herbig, Anke Engelke, Rick Kavanian, Wigald Boning und Kurt Krömer überzeugen. Bei Disney+ und Star wärmt man weiterhin ältere Serien wie Fosse/Verdon (2019) und die Filme Alien 1-3, Abraham Lincoln Vampirjäger sowie neun Staffeln von Bob's Burger für den deutschen Markt auf.Jeden Freitag starten auf Disney+ und Apple TV+ neue Folgen von The Falcon and the Winter Soldier sowie For All Mankind, die man als Superhelden-, Sci-Fi- und Weltraum-Fan unserer Meinung nach nicht verpassen sollte.