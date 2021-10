Ashampoo Backup Pro - Daten sichern und wiederherstellen

Einfaches Backup-Programm

Datenwiederherstellung

Ashampoo Backup Pro 16.02 ist eine umfangreiche, zugleich aber auch anwenderfreundliche Backup-Lösung für Windows 10 und 11, mit der Sie einzelne Dateien, Verzeichnisse oder ganze Datenträger sichern und so wichtige Daten vor Beschädigungen durch Viren, Hardware- oder Softwarefehlern schützen. Auf Wunsch schiebt die Software die Backups automatisch in die Cloud.Beim Anlegen neuer Backup-Pläne führt ein Assistent den Benutzer durch die einzelnen Schritte. Neben der Sicherung ausgewählter Dateien oder Verzeichnissen ist Ashampoo Backup Pro auch dazu in der Lage, ganze Laufwerke, Partitionen oder den kompletten Computer als Image-Datei zu sichern.Die Datensicherungen legt Ashampoo Backup wahlweise auf einem lokalen Datenträger oder in der Cloud ab. Für Online-Sicherungen unterstützt die Software Dropbox, Google Drive, OneDrive, OneDrive Business, Strato HiDrive, 1&1, die MagentaCLOUD, Owncloud, Nextcloud und beliebige WebDAV-Server.Auf Wunsch werden die Sicherungen verschlüsselt und so vor unbefugten Zugriffen geschützt. Eine Datenkomprimierung erlaubt eine optimale Nutzung vorhandenen Speicherplatzes. Datensicherungen erfolgen inkrementell und können in beliebigen Intervallen automatisiert durchgeführt werden, über die Versionierung entscheiden Sie, wie lange alte Backups aufbewahrt werden sollen.Auch wenn Backups im Hintergrund durchgeführt werden, verlangsamt sich dabei die Performance des Rechners nicht spürbar. Der Vorgang wird ganz einfach pausiert, solange die Leistung für andere Aufgaben benötigt wird.Zuvor angelegte Backups können mit nur wenigen Klicks über die Programmoberfläche wiederhergestellt werden. Der direkte Zugriff auf die Daten der Sicherung ist ebenfalls möglich. Im Notfall kann sogar eine spezielle Software zur Datenwiederherstellung genutzt werden, etwa dann, wenn der PC auf einmal nicht mehr hochfährt. Hierfür sollten Sie das bootfähige Notfall-Programm allerdings zuvor auf einer CD, DVD oder einem USB-Stick einrichten.Nach der Installation können Sie Ashampoo Backup Pro ohne Anmeldung zehn Tage lang testen. Durch eine kostenlose Registrierung per E-Mail lässt sich die Probephase jedoch auf insgesamt 40 Tage aufstocken. Danach muss die Vollversion erworben werden.