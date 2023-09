Honor Magic V2: Erste Eindrücke zum neuen Falt-Smartphone

Schlankes Foldable

Honor hat dieses Jahr auf der IFA in Berlin sein neues Falt-Smartphone vorgestellt: Das Honor Magic V2 kombiniert eine gute Ausstattung mit einem besonders dünnen Design und könnte so sogar Samsung Konkurrenz machen, findet unser Kollege Johannes Knapp , der sich das Smartphone vor Ort angeschaut hat.Im zusammengeklappten Zustand ist das Honor Magic V2 lediglich 9,9 Millimeter dünn. Es bietet ein 6,43 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2376 x 1060 Pixeln, 120 Hertz Bildwiederholrate und 2500 Nits Helligkeit. Die Frontkamera löst mit 16 Megapixeln auf. Mit 231 Gramm ist es außerdem nicht übermäßig schwer. Aufgeklappt halten Nutzer ein 7,92 Zoll großes Display mit 2344 x 2156 Pixeln, 120 Hertz und immerhin 1600 Nits in den Händen. Auch hier ist eine Frontkamera mit 16 Megapixeln verfügbar.Honor verbaut einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sowie 16 GB RAM und wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicher. Die Triple-Kamera auf der Rückseite setzt sich aus einem 50-Megapixel-Weitwinkel, einem 50-Megapixel-Ultraweitwinkel und einem 20-Megapixel-Telezoom zusammen. Der Akku hat eine Kapazität von 5000 Milliamperestunden. Als Betriebssystem kommt Magic OS 7.2 zum Einsatz, welches auf Android 13 basiert.Details zum Preis und der Verfügbarkeit in Deutschland hat Honor leider bis jetzt nicht geteilt.