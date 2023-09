Foto-News: Kamera-Markt wächst und bald gibt es viele Neuigkeiten

Aus dem Fotografie-Bereich gibt es aktuell einige positive Nachrichten. Das betrifft das Große als auch das Kleine. So sind Kameras etwa einer der wenigen Produktmärkte, in denen ein Wachstum verzeichnet wird. Das liegt teilweise daran, dass die Effekte der Inflation durch den schwachen Yen ausgeglichen werden und die vorrangig aus Japan kommenden Marken so nicht wirklich teurer geworden sind.Etwas kleiner sind hingegen die Neuerungen von der IFA, die die Kollegen von ValueTech TV euch in ihren Fotonews zeigen können. Die eigentlich spannenden Nachrichten sind hier aber noch unter Verschluss, hier soll in der nächsten Zeit noch einiges kommen. Gerüchte gibt es hier auch, die noch einiges versprechen.