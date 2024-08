Cashback-Aktion: HP WLAN-Drucker bei Media Markt stark reduziert

Beim Kauf eines neuen HP-Druckers erhaltet ihr ab sofort ein Cash­back in Höhe von bis zu 50 Euro. Gleichzeitig senkt Media Markt die Preise auf die beliebten Multifunktionsmodelle der HP-Familien DeskJet, Laser­Jet und Smart Tank. Wir haben alle Details zum Angebot.

Ob im Büro, im Home-Office oder auch privat: Ein Drucker gehört (noch) zum Alltag. Gut, dass man für ein Multifunktionsgerät nicht mehr so tief in die Tasche greifen muss. Media Markt und HP haben sich nämlich zusammengetan und nicht nur die Preise für WLAN-Drucker gesenkt, sondern auch eine tolle Cashback-Aktion ins Leben gerufen.Wer sich bis zum 31. Oktober 2024 für einen der HP-Drucker auf der Aktionsseite entscheidet, erhält je nach Modell bis zu 50 Euro auf sein Konto zurück. Einfach bei Media Markt kaufen und anschließend bei HP registrieren Für "Wenigdrucker" bieten sich vor allem Einstiegsgeräte wie der HP DeskJet 2820e an. Er ist kompakt, stromsparend und mit einem Preispunkt von knapp 60 Euro auch besonders günstig. Und das, obwohl WLAN, App-Support und Scanner zeitgemäß mit an Bord sind. Und wer sich nach dem Kauf für ein praktisches Tin­ten­abon­ne­ment (Instant Ink) entscheidet, bekommt von HP 10 Euro Cashback.Im Büro empfehlen wir die neuen HP Smart Tank Multifunktionsdrucker . Sie drucken nicht nur schneller, scannen hochauflösender und setzen auf Funktionen wie Duplexdruck und automatischen Dokumenteneinzug - im Mittelpunkt steht vor allem die Tinte. Denn hier setzt HP nicht mehr auf klassische Patronen, sondern auf ein intelligentes Nachfüllsystem. Und das Beste: Die mitgelieferten Tintenflaschen halten bis zu drei Jahre.Profis und "Vieldrucker" greifen schließlich zum schnellen Laserdrucker, allen voran der HP Color LaserJet Pro 3302 . Schnelles Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen gepaart mit speziell geschützter Wolf Pro Security, Dual-Band-WLAN und Co. überzeugen in jedem Büro und Home-Office. Bis zu 25 A4-Seiten pro Minute druckt man hier und das mit Next-Gen-Toner für noch brillantere Farben.