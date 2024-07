Stark reduziert: Die 10 besten Juli-Deals bei Media Markt und Saturn

Media Markt und Saturn drehen heute ordentlich an der Preisschraube. In den Online-Shops findet man eine Vielzahl von Angeboten, Gut­schei­nen, Rabattaktionen und Co. Doch welche Deals überzeugen wirklich? Unsere Übersicht zeigt euch zehn echte Highlights der Händler.

Bei Media Markt und Saturn gibt es derzeit viele Rabattaktionen, die für Schnäppchenjäger interessant sein könnten. Zum einen empfehlen wir einen Blick in den neuen Prospekt mit Gutscheinheft , zum anderen ist die Apple Week immer für den einen oder anderen Bestpreis gut. Last but not least gibt es tolle Angebote von Nintendo und die "Back to School"-Schnapper Bekanntlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Deshalb haben wir uns im Preis­ver­gleich und in einschlägigen Deal-Communities umgeschaut und für euch die zehn interessantesten Angebote aus den Online-Shops herausgefiltert. Und das sind die Favoriten der WinFuture-Redaktion.Besonders gefreut haben wir uns über die Angebote von AVM und im SSD-Sortiment von Media Markt und Saturn. So erhaltet ihr aktuell die AVM FRITZ!Box 7590 AX für 209 Euro und den passenden FRITZ!Repeater 3000 AX für 139 Euro - beide mit Wi-Fi-6-Technologie. Im M.2-Format findet ihr außerdem die Samsung 970 EVO Plus SSD (2 TB) für 129 Euro und die Crucial T700 SSD (2 TB) mit Heatsink und PCIe-5.0-Support für 265 Euro.Gleichzeitig solltet ihr einen Blick auf die Nintendo-Angebote werfen, etwa das Nintendo Switch OLED-Modell im Bundle mit Mario Kart Live: Home Circuit für 339 Euro. Auch Spiele, Controller und Zubehör sind reduziert. Außerdem gefallen uns die Truly-Wireless-Kopfhörer Sony LinkBuds S für 99 Euro und die externe USB-C-SSD Samsung Portable T7 (2 TB) für 129 Euro.Zum Abschluss durchstöbern wir gerne die Prospekte von Media Markt und Saturn nach Schnäppchen bei Haushaltsgeräten. Heute mit dabei: der Dyson V12 Detect Slim Absolute Akkusauger für 489 Euro, der Delonghi Magnifica S Kaffeevollautomat für 255 Euro und der Dreame L20 Ultra Complete Staubsaugerroboter für 899 Euro.