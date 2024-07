Media Markt: Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro jetzt in Bestpreis-Bundles

Das neue Gutscheinheft von Media Markt hält tolle Technik-Angebote für euch bereit. Unser Favorit: die starken Bundles des Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Nicht nur sinkt der Preis für die Android-Smartphones, man schenkt euch auch die Pixel Buds Pro und die Pixel Watch 2.

Wer nach einem neuen Smartphone Ausschau hält und dabei vielleicht schon länger mit der Pixel-Familie von Google liebäugelt, sollte heute einen Blick in das Gutscheinheft von Media Markt werfen. Hier bietet der Elektronikhändler die beiden beliebten Modelle Pixel 8 und Pixel 8 Pro in günstigen Bundles an.Entscheidet man sich für den Kauf des Pixel 8, liegen dem Paket die Truly-Wireless-Kopfhörer Pixel Buds Pro bei. Soll es hingegen das Pixel 8 Pro sein, spendiert man euch sogar die Smartwatch Pixel Watch 2. Gleichzeitig werden natürlich auch die Preise der Android-Smartphones gesenkt - ein toller Deal.Nicht nur preislich, sondern vor allem auch technisch können die Googles Pixel-Smartphones überzeugen - allen voran das aktuelle Flaggschiff Pixel 8 Pro . Der Androide setzt auf ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit hoher Auflösung, einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, HDR-Unterstützung und einer starken Spitzenhelligkeit von bis zu 2400 cd/m². Das Display ist somit bestens ausgelegt für den sonnigen Sommerurlaub am Strand.Unter der Haube des Pixel 8 Pro werkelt der Google Tensor G3-Chip in Kombination mit 12 GB Arbeitsspeicher (RAM). Somit seid ihr hinsichtlich der Leistung und vor allem auch der Langlebigkeit bestens aufgestellt für Apps, Spiele und Co. der kommenden Jahre. Ein ebenso großes Thema: Google AI. Vor allem die Triple-Kamera mit 50 Megapixeln profitiert von tollen Features mit künstlicher Intelligenz, um Fotos und Videos auf Profi-Niveau zu knipsen.Und wer sich sagt, es muss nicht immer das beste und größte Flaggschiff sein, der dürfte mit dem Google Pixel 8 in jeder Hinsicht auf seine Kosten kommen. Das Smartphone ist dank Tensor G3-Prozessor nicht weniger leistungsstark, dafür mit 6,1 Zoll etwas kompakter. Und mit Googles KI müsst ihr auch im Foto­be­reich kaum Abstrich hinnehmen, auch wenn Kameraanzahl niedriger ist.Wollt ihr euer altes Smartphone zu einem guten Preis verkaufen, lockt Media Markt mit einer lukrativen Ankaufprämie. Zusätzlich zum Restwert eures alten Geräts erhaltet ihr einen 100-Euro-Bonus, soweit ihr euch für den Kauf des Pixel 8 oder Pixel 8 Pro entscheidet.