Nur diese Woche: Großer Apple-Rabatt bei Media Markt und Saturn

Bei Media Markt und Saturn startet jetzt die Apple Week mit stark reduzierten iPhones, iPads, MacBooks und Co. In den Online-Shops läuft die Rabattaktion nur diese Woche. Unsere Übersicht zeigt die besten Schnäppchen aus dem großen Apple-Schlussverkauf.

Anzeige

Apple / MediaMarktSaturn

Viele Angebote von iPhone bis MacBook

Die Highlights der Apple Week im Überblick

Apple Week bei Media Markt Jetzt beim Technik-Kauf sparen!

Zum Angebot

Apple Days bei Saturn Jetzt alle Deals durchstöbern!

Zum Angebot

Zusätzlich zum beliebten Gutscheinheft bieten Media Markt und Saturn in dieser Woche großzügige Rabatte auf zahlreiche Apple-Produkte an. Die Apple Week und ihre Angebote gelten bis einschließlich 4. August 2024, also nur in dieser Woche. Unter anderem sind viele iPhones, iPads, AirPods, Mac Books, HomePod und natürlich die Apple Watch günstig zu haben.Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die interessanten Deals der Apple Days, die die WinFuture-Redaktion überzeugen konnten. Auch im Preisvergleich schnei­den Media Markt und Saturn im Vergleich zu anderen Online-Händlern gut ab.Die Apple Week bei Media Markt und Saturn ist natürlich immer mit attraktiven Angeboten rund um die iPhone-Familie verbunden. Zu den Bestsellern zählen unter anderem das aktuelle iPhone 15 und iPhone 15 Pro mit jeweils 128 GB Speicher zum reduzierten Preis von 789 Euro bzw. 1049 Euro. Das Vor­gän­ger­mo­dell, das iPhone 14 mit 128 GB, ist dagegen für nur noch 699 Euro erhältlich.Gleichzeitig bieten die Elektronikhändler als Highlights die Apple AirPods Pro der zweiten Generation mit USB-C-Ladecase für 239 Euro und die Apple Watch SE mit 40-Millimeter-Gehäuse für günstige 249 Euro an. Auch das MacBook Air mit 13-Zoll-Display und Apple M2-Chip aus dem Jahr 2022 für 1.049 Euro und das Apple iPad der zehnten Generation für 399 Euro sind hier gelistet.Darüber hinaus bietet die Apple Week eine große Auswahl an Zubehör für fast alle Produkte. Vom iPhone-Case über MagSafe-Ladegeräte bis hin zu Tas­ta­tur­hül­len. Die folgenden Links führen direkt zu den Online-Shops der Aktion.