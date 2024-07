iOS 18.1 Beta ist da: Apple Intelligence für Tester - nur nicht in der EU

Apple hat gestern Abend mit der Auslieferung der ersten Beta von iOS 18.1 begonnen. Mit der ungewöhnlicherweise noch vor der finalen Aus­gabe von iOS 18 verfügbaren neuen Vorabversion können iPhone-User unter anderem die KI-Features von " Apple Intelligence " erstmals testen.

Apple liefert jetzt die erste iOS 18.1 Beta aus. Zu dem Paket, das einige Neuerungen für das Smartphone-Betriebssystem des US-Computerkonzerns mitbringt, gehört erstmals auch Apple Intelligence, also Apples hauseigene Umsetzung neuer KI-Funktionen. Damit will man wie bei Windows Copilot und ChatGPT von OpenAI diverse Funktionen einer generativen Künstlichen Intelligenz bieten. Deutsche Nutzer schauen aber vorerst in die Röhre.Apple Intelligence kann im Grunde weltweit ausprobiert werden, wobei die EU und China noch außen vor bleiben. Weil hierzulande strengere Regeln in Sachen Privatsphäre und Datenschutz gelten, können Nutzer aus der Europäischen Union Apple Intelligence vorerst nicht nutzen. Natürlich ist auch in Europa der Bezug der iOS 18.1 Beta möglich, Apple Intelligence funktioniert dabei aber nicht.Auch sonst gibt es einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um Apple Intelligence zu nutzen. So funktioniert die KI-Integration generell nur auf Smartphones der iPhone 15 Pro-Serie. Außerdem muss man die Gerätesprache und die Region des Betriebssystems auf US-Englisch bzw. die USA ändern. Sind diese Vorgaben erfüllt, braucht man außerdem noch etwas Geduld.So kann man sich bisher nach der Installation der IOS 18.1 Beta nur auf eine Warteliste für den Bezug von Apple Intelligence eintragen lassen. Apple will so dafür sorgen, dass seine Rechenzentren nicht überlastet werden, also ausreichende Kapazitäten für die Verarbeitung einer wachsenden Zahl von Anfragen beim Umgang mit der generativen KI vorhanden sind.Zum Funktionsumfang gehören unter anderem Texthilfen, also die Möglichkeit zum Generieren von Texten oder die Verbesserung von Formulierungen. Außerdem wird das Generieren von Bildern ermöglicht und es gibt eine neue Version von Apples Sprachassistenten, bei der durch die Verwendung natürlicher Sprache ein besseres Erlebnis und ein Zugriff auf die KI-Features per Spracheingabe möglich sein soll.Wer Apple Intelligence in Verbindung mit der iOS 18.1 Beta in Deutschland ausprobieren möchte, muss auf seinem Gerät ein VPN aktiveren und dabei eine Verbindung über einen US-Server herstellen. Auf diesem Umweg lässt sich die KI-Funktionalität auch hierzulande testen, solange die oben beschriebenen weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.