Neuentwicklung: Google will fortschrittlichste Wettervorhersage bieten

Was braucht man, um das Wetter voraussagen zu können? Experten streiten seit Jahren über den richtigen Ansatz zwischen traditionellen Methoden und neuen Ansätzen rund um künstliche Intelligenz . Google will es jetzt mit einer neuen Herangehensweise besser machen.

Von großen Industrien bis hin zum ganz normalen Nutzer: Das Wetter spielt für viele Menschen im Alltag eine enorm wichtige Rolle. Seit Jahrzehnten wird großer Aufwand betrieben, Vorhersagen treffen zu können. Eines der wichtigsten Modelle ist das Global Forecast System (GFS) des US-amerikanischen Wetterdienstes sowie das ICON-Modell vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Google will all diese Modelle mit einem neuen Ansatz schlagen können - vor allem im Hinblick auf Effizienz.Wie Forscher des Unternehmens in Fachmagazin Nature berichten, haben sie ein neues Vorhersagemodell mit dem Namen NeuralGCM entwickelt. "Es geht nicht um Physik gegen KI. Es geht um Physik und KI zusammen", sagt Stephan Hoyer, KI-Forscher bei Google Research und Mitautor der Studie. Er spielt auf einen Streit an, der in den letzten Jahren zwischen Experten entfacht ist.Maschine-Learning-Techniken sind sehr effizient und schnell, haben aber Probleme mit langfristigen Voraussagen. Dagegen sind Ansätze wie Zirkulationsmodelle, die seit 50 Jahren die Wettervorhersage dominieren, hier deutlich präziser, dafür aber sehr langsam und teuer in der Anwendung. Google kombiniert mit NeuralGCM diese beiden Ansätze.Zunächst nutzt das System konventionelle Methoden, um große Veränderungen in der Atmosphäre zu berechnen. Diese Ergebnisse können dann mit KI deutlich verfeinert werden, indem sie Fehler korrigiert, "die sich auf kleiner Skala ansammeln", so das Team. Das Ergebnis: Schnellere und genauere Vorhersagen mit deutlich weniger Rechenleistung. NeuralGCM wird laut Google Open Source verfügbar gemacht.