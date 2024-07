iOS 17.6 ist gestartet - das steckt drin und so bekommst du es

Apple hat nun wie erwartet den Startschuss für das iOS 17.6-Update gegeben und verteilt ab sofort diese neueste Version an iPhone-Nutzer . Auf den ersten Blick bringt dieses Update nur Fehlerbehebungen und sicherheitsrelevante Änderungen.

Update-Inhalt

Jetzt aktualisieren

So bekommt man iOS 17.6

Release-Notes iOS 17.6

Zusammenfassung iOS 17.6-Update für iPhone-Nutzer jetzt verfügbar

Update beinhaltet Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates

Keine neuen Funktionen laut Release Notes von Apple

iPad OS 17.6 und MacOS 14.6 ebenfalls aktualisiert

Updates werden über OTA je nach Nutzereinstellungen verteilt

Manuelle Installation via iTunes oder Einstellungen möglich

Wichtig für die Behebung von Problemen und Sicherheitslücken

iPhone- und iPad-Nutzer bekommen damit ab sofort ein neues Update für iOS 17. Die neue iOS-Version startet, soweit das aktuell bekannt ist, keine Neuerungen - zumindest hat Apple in den Release Notes nur Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates erwähnt. Vorrangig wurden Schwachstellen im Kernel, für die Sandbox sowie in der AppleMobileFileIntegrity gefixt. Zudem gab es Sicherheitslücken in Safari, bei Siri und in den Teilen-Funktionen für Familien.Wir haben die gesamten Release-Notes, die Apple mit veröffentlicht hat, am Ende des Beitrags mit angefügt. iPhone-Besitzer sollten zeitnah aktualisieren, um Probleme und Sicherheitslücken zu beheben.Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 17.6 , sowie MacOS 14.6 auf den Weg gebracht.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Es wird allen Benutzer empfohlen. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdate findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222