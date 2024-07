Star Trek Section 31: Der Teaser-Trailer ist da

Rückkehr einer bekannten Figur

Michelle Yeoh kehrt als Imperatorin Philippa Georgiou in "Star Trek: Section 31" zurück. Der erste Trailer zum neuen Streaming-Film verspricht eine spannende Mission für die geheimnisvolle Sektion 31. Fans dürfen sich auf bekannte Gesichter, neue Charaktere und ethische Grauzonen freuen.Das Star Trek-Universum expandiert weiter: Mit " Star Trek: Section 31 " steht der erste Streaming-Film des Franchise in den Startlöchern. Paramount+ hat nun den ersten Teaser-Trailer veröffentlicht (siehe oben) und damit die Vorfreude der Fans angeheizt.Im Mittelpunkt des Films steht Michelle Yeoh als Imperatorin Philippa Georgiou. Die Oscarpreisträgerin schlüpft erneut in die Rolle, die sie bereits in "Star Trek: Discovery" verkörperte. Georgiou, die ursprünglich aus dem düsteren Spiegeluniversum stammt, schließt sich der geheimen Sektion 31 an - einer Organisation innerhalb der Sternenflotte, die mit unkonventionellen Methoden für den Schutz der Föderation sorgt.Der Teaser-Trailer deutet an, dass Georgiou nicht nur mit gefährlichen Missionen, sondern auch mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Interessanterweise wird im Film auch eine jüngere Version von Georgiou zu sehen sein, gespielt von Miku Martineau.Neben Yeoh wartet "Section 31" mit einer vielfältigen Besetzung auf. Zum Cast gehören unter anderem:Interessant für Trekkies: Kacey Rohl spielt eine junge Version von Rachel Garrett, die Fans als Kapitänin der USS Enterprise-C aus der "The Next Generation"-Episode " Yesterday's Enterprise " (dt. "Die alte Enterprise", S03E15) kennen könnten. Drehbuchautor Craig Sweeny betont jedoch, dass Vorwissen über diese Figur nicht notwendig sei, um den Film zu genießen.Ursprünglich als Spin-off-Serie zu "Star Trek: Discovery" geplant, wurde "Section 31" schließlich zu einem Filmprojekt umgewandelt. Die Entscheidung fiel Mitte 2022, als klar wurde, dass Yeoh für ihre Rolle in "Everything Everywhere All At Once" einen Oscar gewinnen könnte und ihr Terminkalender dadurch voller werden würde.Die Dreharbeiten fanden von Januar bis März 2024 in Toronto statt, wo auch "Discovery" produziert wurde. Regie führte Olatunde Osunsanmi, das Drehbuch stammt von Craig Sweeny - beide waren bereits an "Discovery" beteiligt.Die Fokussierung auf Sektion 31 ist nicht unumstritten. Die Organisation operiert oft in ethischen Grauzonen und steht damit im Kontrast zu den idealisierten Werten der Sternenflotte. Drehbuchautor Sweeny ist sich dieser Herausforderung bewusst: "Die Idee ist fast antagonistisch zu einigen Werten von Star Trek", räumt er ein. Dennoch sieht er Raum für solche Geschichten innerhalb von Gene Roddenberrys Vision."Star Trek: Section 31" verspricht eine Mischung aus "Mission: Impossible" und "Guardians of the Galaxy" zu werden - eine spannende Kombination für das Star Trek-Universum. Der Film soll exklusiv auf Paramount+ erscheinen, ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus. Es kann jedoch vom Frühjahr 2025 ausgegangen werden.Für Fans bietet der Film eine interessante Ergänzung zum bestehenden Franchise. Er ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der oft idealisierten Föderation und verspricht Action-geladene Unterhaltung mit einer charismatischen Hauptfigur. Gleichzeitig wirft er Fragen nach der moralischen Ambiguität innerhalb der Sternenflotte auf und könnte so für spannende Diskussionen in der Fangemeinde sorgen.