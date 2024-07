Die Samsung One UI 7 Beta lässt wohl doch länger auf sich warten. Nachdem die Veröffentlichung einer ersten Vorabversion eigentlich für den gestrigen Montag erwartet wurde, ist jetzt von Verzögerungen wegen Samsungs internem Zeitplan und Bugs die Rede.

Samsung will mit One UI 7 im weiteren Jahresverlauf für viele seiner Smartphones eine neue Version der hauseigenen Benutzeroberfläche einführen, mit der dann auch Android 15 Einzug halten soll. In der letzten Woche war aus diversen normalerweise bestens informierten Quellen zu hören, dass die erste Beta ab Montag, dem 29. Juli 2024 in begrenztem Umfang ausgeliefert werden würde.Natürlich ist der Montag inzwischen verstrichen und es gab bisher noch immer keine Samsung One UI 7 Beta. Die Quellen rätseln mittlerweile kollektiv, was hinter der scheinbaren Verzögerung steckt. Es habe eine Verschiebung gegeben, darin ist man sich einig. Zu den Gründen wird vor allem laut spekuliert.So ließ Max Jambor , der normalerweise durch eine gewisse Nähe zum Umfeld von Samsung gut informiert ist, was die Pläne des koreanischen Herstellers angeht, über X/Twitter zuletzt verlauten, dass es, wider Erwarten, eine Verschiebung der Veröffentlichung gegeben habe. Als Grund dafür wird gehandelt, dass Samsungs Entwickler sich zwischenzeitlich auf die aktuelle One UI Version 6.1.1 konzentrieren, die zusammen mit dem Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 eingeführt wurde.Erst wenn die Version 6.1.1 breiter verfügbar sei, werde es auch bei der Samsung One UI 7.0 weiter vorangehen, heißt es. Unterdessen ist aber auch zu hören, dass Samsung mit einigen Problemen rund um die neue Version seiner Oberfläche kämpft. Interne Betaversionen seien noch sehr fehlerbehaftet, sodass denkbar scheint, dass Samsung noch weitere Investitionen in das Bug-Fixing vornimmt, bevor die Beta öffentlich verfügbar gemacht wird.Die Samsung One UI 7.0 wird ein weitreichendes Re-Design mitbringen. Dazu gehört unter anderem, dass Samsung eine Trennung der Bereiche für die Schnelleinstellungen und die Benachrichtigungen vornimmt, wie sie bei Apple und diversen anderen Herstellern von Android-Smartphones schon länger üblich ist. Außerdem wird die Kamera-App ein neues Design erhalten und es gibt eine neue Optik für die Samsung-eigenen App-Symbole sowie viele Bereiche der Menüs.