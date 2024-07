KI-Sorgen eskalieren: Gaming-Synchronsprecher im Streikmodus

Die Gaming-Branche steht vor einem Wendepunkt: Ab sofort streiken Synchronsprecher und Motion-Capture-Darsteller. Hauptstreitpunkt: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Was bedeutet das für kom­mende Spiele und die Zukunft der digitalen Unterhaltung?

SAG-AFTRA

Kampf um die Stimme der Zukunft

Wir werden keinem Vertrag zustimmen, der es Unternehmen erlaubt, KI zum Nachteil unserer Mitglieder zu missbrauchen. Fran Drescher, Präsidentin der SAG-AFTRA

Weitreichende Folgen für die Branche

KI in der Praxis: Chancen und Risiken

Ein Blick in die Vergangenheit

Die Zukunft der digitalen Unterhaltung

Die Videospielbranche steht vor turbulenten Zeiten. Seit Freitag werden Synchronsprecher und Motion-Capture-Darsteller ihre Arbeit niederlegen. Nach 21 Monaten zäher Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft SAG-AFTRA und den großen westlichen Videospielunternehmen konnte keine Einigung erzielt werden. Grund dafür ist der Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz (KI) und die damit verbundenen Sorgen der Schauspieler um ihre Jobs.Die Technologie zur Erstellung synthetischer Stimmen hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Was einst als Science-Fiction galt, ist heute Realität: KI-Systeme können menschliche Stimmen täuschend echt nachahmen. Für die Videospielindustrie eröffnet dies faszinierende Möglichkeiten - und birgt gleichzeitig erhebliche Risiken für die Schauspieler.Die Gewerkschaft fordert faire Vergütung und das Recht auf informierte Zustimmung bei der KI-Nutzung von Gesichtern, Stimmen und Körpern der Darsteller (via Game File BBC und The Guardian ).Vertreter der Spieleindustrie sehen die Situation anders. Audrey Cooling, Sprecherin der Produktionsfirmen, betont die Fortschritte in den Verhandlungen: "Wir haben uns bereits bei 24 von 25 Vorschlägen geeinigt, darunter historische Lohnerhöhungen und zusätzliche Sicherheitsbestimmungen." Das Angebot beinhalte auch "bedeutende KI-Schutzmaßnahmen", die Zustimmung und faire Vergütung für alle Darsteller vorsehen.Der Streik trifft einige der größten Namen der Branche: Take-Two Interactive (bekannt für "Grand Theft Auto"), Insomniac Games ("Spider-Man"), Electronic Arts ("Iron Man", "Star Wars"), Activision (" Call of Duty ") und das weit verbreitete Synchronstudio Formosa Interactive ("Death Stranding", "Destiny 2", "Helldivers", "Zelda: Breath of the Wild" und viele mehr).Die Auswirkungen des Streiks sind schwer abzuschätzen. Anders als bei Film- und Fernsehproduktionen, wo ein Streik die gesamte Produktion zum Erliegen bringen kann, ist die Situation bei Videospielen komplexer. Der Großteil der Entwicklungsarbeit kann weitergehen, aber die Aufnahme von Sprach- und Bewegungsperformances sowie die Möglichkeit für Schauspieler, ihre Arbeit in einem Spiel zu promoten, sind eingefroren. Dies könnte die Entwicklung verlangsamen und möglicherweise zu Verzögerungen führen.Kleinere Produktionen mit Budgets zwischen 250.000 und 30 Millionen Dollar können unter den gestaffelten Vereinbarungen der SAG-AFTRA für kleinere Videospielprojekte fortgesetzt werden. Größere AAA-Produktionen sind vom Streik betroffen, es sei denn, sie arbeiten unter den Interimsbedingungen der Gewerkschaft. Diese sehen Zustimmung und Vergütung für die Erstellung und Nutzung "digitaler Replikate" der Schauspieler vor.Die Sorgen der Schauspieler sind nicht unbegründet. Bereits jetzt gibt es Beispiele für den Einsatz von KI-generierten Stimmen in der Un­ter­hal­tungs­in­dus­trie. In der deutschen Fortsetzung der Kinderserie "Pumuckl" wurde die Stimme des verstorbenen Originalsprechers Hans Clarin mithilfe von KI nachgestellt . Der Kabarettist Maximilian Schafroth sprach die neuen Texte ein, die dann von einer KI in Clarins Stimme umgewandelt wurden - mit Zustimmung der Familie Clarin.In der Modding-Szene des Spiels "The Elder Scrolls 5: Skyrim" nutzen Fans bereits Tools wie ElevenLabs, um KI-generierte Stimmen der Original-Synchronsprecher für zusätzliche Quests zu erstellen. Dies zeigt das enorme Potenzial, aber auch die Gefahren der Technologie.Es ist nicht das erste Mal, dass die Videospielindustrie mit Streiks konfrontiert ist. Von Ende 2016 bis Ende 2017 legten Schauspieler bereits die Arbeit nieder, um bessere Bezahlung und Gesundheitsschutz zu fordern. Die Auswirkungen blieben damals weitgehend im Verborgenen, obwohl einige prominente Fälle bekannt wurden. So konnte die Schauspielerin Ashly Burch aufgrund des Arbeitskampfes ihre Rolle in der beliebten Serie "Life is Strange" nicht wieder aufnehmen.Der aktuelle Konflikt wirft grundlegende Fragen auf: Wie kann die Kreativität und das Talent von Schauspielern in einer zunehmend digitalisierten Welt geschützt werden? Wie lässt sich der technologische Fortschritt nutzen, ohne dabei die Rechte und Existenzgrundlagen der Künstler zu gefährden?Die SAG-AFTRA hat bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen. Im Januar schloss die Gewerkschaft einen Vertrag mit dem Entwickler des KI-Tools Replica, der den unbefugten Einsatz von KI-Stimmen ausschließen soll.Im Rahmen dieser Vereinbarung können Synchronsprecher ihre Stimmen an Replica lizenzieren, sodass eine KI-Version etwa in Videospielen eingesetzt werden kann. Dies könnte ein Modell für zukünftige Kooperationen zwischen Künstlern und KI-Entwicklern sein.Der Ausgang dieses Konflikts wird nicht nur die Videospielindustrie prägen, sondern könnte richtungsweisend für den gesamten Umgang mit KI in der Unterhaltungsbranche sein. Es geht um nicht weniger als die Frage, wie wir in Zukunft Geschichten erzählen und Welten erschaffen wollen - und welche Rolle der Mensch dabei spielen wird.