Japan: Angestellte lächeln dank KI-Überwachung jetzt noch freundlicher

Japaner gehen Dinge auf ihre ganz eigene Art an. Auch beim Einsatz von künstlicher Intelligenz geht man andere Wege als hierzulande. Das erfahren gerade auch Angestellte einer Supermarkt-Kette, die mithilfe von KI noch freundlicher lächeln lernen sollen.

Mitarbeiter sollen besseres Lächeln lernen

Alles ein großes Spiel

In Deutschland nicht erlaubt

Zusammenfassung Japanische Supermarkt-Kette nutzt KI, um Mitarbeiterlächeln zu standardisieren

Aeon setzt in 240 Filialen KI-Software MR. Smile ein

Mr Smile überwacht Lächeln und Stimmlage der Mitarbeiter

Mitarbeiter erhalten Punkte für gewünschtes Verhalten

Ergebnisse zeigen 1,6-fache "Verbesserung" der Ausstrahlung

In Deutschland wäre solche Überwachung rechtlich problematisch

Uneingeschränkte Kontrolle durch Arbeitgeber nicht zulässig

Wie die South China Morning Post (via Golem ) berichtet, überwacht die Supermarkt-Kette Aeon ihre Mitarbeiter mit einem Tool namens 'Mr Smile', das die Gesichter der Arbeitskräfte erfasst und dabei ihr Lächeln überwacht. Das Ziel ist dabei, das Lachen der Angestellten zu standardisieren.Aeon ist bekannt dafür, von seinen Angestellten explizit zu verlangen, die Kunden in den Geschäften mit einem Lächeln zu bedienen. Die KI-Software, die mittlerweile schon in 240 Filialen im Einsatz ist, soll nun helfen sicherzustellen, dass das auch geschieht.Mr Smile analysiert allerdings nicht nur die Gesichtszüge der Personen, sondern auch ihre Stimmlage. So erkennt die Software etwa, wie freundlich oder motiviert die Mitarbeiter klingen. Dabei wird das Ganze mit Gamification-Elementen vermischt, um die Mitarbeiter dazu zu bringen, sich besonders fröhlich zu geben. So werden für das vom Arbeitgeber gewünschte Verhalten Punkte gewonnen, die zu einem High-Score zusammengerechnet werden.Ergebnisse eines großangelegten Tests mit der KI und 3400 Angestellten sollen laut Angaben von Aeon eine Verbesserung der Ausstrahlung bei den Mitarbeitern um das 1,6-fache gezeigt haben. Was das allerdings genau heißen soll und wie "Ausstrahlung" dabei definiert wird, ist nicht bekannt.Hierzulande wäre eine solche Überwachung von Angestellten durch ihren Arbeitgeber schon alleine aus rechtlichen Gründen schwierig. Zwar dürfen Unternehmen ihre Mitarbeiter zum Zweck der Leistungs- und Verhaltenskontrolle am Arbeitsplatz kontrollieren, das darf aber nicht uneingeschränkt geschehen. So ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Angestellte dauerhaft am Arbeitsplatz durch eine Videokamera zu überwachen.